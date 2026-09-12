8 Weton Paling Disukai Banyak Orang, Konon Membawa Hoki dan Kekayaan

JawaPos.com – Dalam tradisi primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, watak, hingga perjalanan kehidupan seseorang. Salah satu istilah yang cukup dikenal adalah tibo lungguh, yang dipercaya berkaitan dengan kemudahan seseorang memperoleh kedudukan, penghormatan, serta keberuntungan dalam kehidupan.

Orang yang dianggap memiliki tibo lungguh biasanya digambarkan mempunyai daya tarik sosial yang kuat. Mereka mudah memperoleh simpati, dipercaya orang lain, dan berpotensi mendapatkan kesempatan yang mendukung perjalanan hidupnya.

Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut delapan weton yang dalam primbon disebut memiliki karakter tibo lungguh serta dikenal mudah mendapatkan simpati dan peluang kehidupan.

1. Rabu Legi Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12 dan disebut berada di bawah pengaruh lintang Tangis. Weton ini termasuk dalam kategori lakune kembang, yang dalam tafsir primbon menggambarkan pribadi dengan daya tarik dan pembawaan yang membuatnya mudah disukai.

Pemilik weton Rabu Legi dikenal menjunjung tinggi kejujuran dan tidak menyukai ketidakadilan. Sikap sederhana serta kebiasaannya membantu orang lain menjadi salah satu alasan mereka mudah mendapatkan simpati.

Di sisi lain, mereka terkadang terlalu mencampuri persoalan orang lain. Sifat keras dalam mempertahankan pendapat juga dapat membuat mereka sulit menerima nasihat.

2. Kamis Wage Kamis Wage mempunyai neptu 12 dan dikaitkan dengan lintang Kumba. Weton ini juga termasuk lakune kembang, sehingga dipercaya memiliki pembawaan yang mampu menciptakan suasana positif di sekitarnya.

Mereka cenderung cerdas dan memiliki keinginan kuat untuk menentukan jalan hidup sendiri. Keteguhan terhadap aturan dan prinsip membuat pemilik weton ini cukup berhati-hati ketika mengejar tujuan.