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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 11 September 2026 | 06.51 WIB

Peluang Usaha Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Diramal Panen Rezeki

Penghasilan Melejit Tanpa Diduga! Inilah 6 Shio yang Diprediksi Melesat Pesat dalam Keuangan Mulai Sekarang (FREEPIK) - Image

Penghasilan Melejit Tanpa Diduga! Inilah 6 Shio yang Diprediksi Melesat Pesat dalam Keuangan Mulai Sekarang (FREEPIK)

JawaPos.com – Urusan rezeki dan kondisi finansial kerap menjadi perhatian banyak orang. Selain kerja keras dan kemampuan mengelola uang, sebagian masyarakat juga masih menjadikan astrologi sebagai salah satu cara untuk melihat gambaran keberuntungan.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang berbeda, termasuk dalam perkara bisnis serta penghasilan. Ada shio yang dianggap lebih piawai membaca peluang, ada pula yang dikenal tekun dan mampu mempertahankan usaha dalam jangka panjang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peruntungan finansial cukup kuat. Ramalan ini tentu bersifat kepercayaan dan tidak dapat dijadikan jaminan seseorang pasti memperoleh kekayaan.

Berikut enam shio yang dimaksud:

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci disebut memiliki karakter yang mendukung aktivitas perdagangan. Mereka dianggap cukup peka membaca kebutuhan pasar dan mampu menyesuaikan diri ketika tren mengalami perubahan.

Kemampuan tersebut dipercaya membuat pemilik shio Kelinci berpeluang mengembangkan bisnis, terutama di bidang fashion dan aksesori. Intuisi yang kuat juga dianggap membantu mereka menentukan langkah ketika harus mengambil keputusan penting.

Jika dibarengi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, periode yang dianggap menguntungkan dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan usaha secara lebih serius.

2. Shio Babi

Dalam astrologi Tionghoa, Shio Babi justru mempunyai makna yang berbeda dari pandangan umum terhadap simbol hewan tersebut. Shio ini kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam urusan ekonomi.

Pemilik Shio Babi disebut mempunyai naluri bisnis yang cukup baik, terutama ketika menjalankan usaha kuliner atau produk makanan. Mereka dinilai mampu melihat peluang sekaligus mengatur sumber daya agar bisnis tetap berjalan.

Ketekunan menjadi salah satu modal penting. Dengan konsistensi dan strategi yang tepat, peluang mendapatkan peningkatan keuntungan dinilai semakin terbuka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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