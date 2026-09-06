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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 6 September 2026 | 22.57 WIB

Nasib Berubah Gemilang, 5 Shio Ini Disebut Bakal Naik Derajat dan Hidup Makin Makmur

Ilustrasi seseorang yang citanya berubah nyata - Image

Ilustrasi seseorang yang citanya berubah nyata

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang harus menghadapi keraguan dari orang lain, bahkan dianggap tidak mampu mencapai sesuatu yang diimpikan.

Namun, dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, kondisi tersebut tidak selalu menjadi akhir cerita. Kerja keras, ketekunan, dan karakter kuat dipercaya dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang.

Sejumlah shio bahkan diramalkan mampu melewati berbagai tantangan hingga akhirnya mencapai kesuksesan finansial. Ketika kondisi berubah, mereka yang sebelumnya dipandang sebelah mata justru bisa menjadi sosok yang disegani.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, astrologi Tiongkok menyebut ada lima shio yang diprediksi memiliki peluang meraih kekayaan besar sekaligus membuktikan kemampuan mereka kepada orang-orang yang pernah meragukannya.

Berikut lima shio yang dimaksud.

1. Shio Tikus – Cerdas Membaca Peluang

Pemilik shio Tikus dikenal mempunyai kecerdikan dan kemampuan melihat kesempatan yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Sifat penuh perhitungan yang mereka miliki tidak selalu menjadi kelemahan. Justru, karakter tersebut dapat membantu Tikus mengambil langkah dengan lebih hati-hati sebelum menentukan keputusan.

Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung mencari cara agar keadaan tersebut bisa berubah menjadi peluang.

Dalam ramalan ini, usaha yang dilakukan secara konsisten disebut dapat membawa shio Tikus menuju kondisi finansial yang lebih baik. Bisnis berpotensi berkembang, tabungan bertambah, dan kesempatan memperoleh penghasilan baru pun dapat terbuka.

Perlahan tetapi pasti, pencapaian tersebut membuat mereka tidak lagi mudah diremehkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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