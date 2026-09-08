Mendadak Naik Derajat, 6 Weton Ini Diprediksi Kebanjiran Rezeki Besar

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, kehidupan kerap diibaratkan seperti roda yang terus bergerak. Ada kalanya seseorang berada dalam kondisi sulit, tetapi pada waktu tertentu keadaan dipercaya dapat berubah menjadi lebih baik.

Pandangan tersebut juga muncul dalam tradisi primbon Jawa, yang sejak lama digunakan sebagian masyarakat untuk membaca karakter dan berbagai kemungkinan perjalanan hidup berdasarkan weton kelahiran. Salah satu hal yang sering dibahas adalah mengenai peruntungan dan rezeki.

Menurut ramalan yang beredar, terdapat sejumlah weton yang disebut sedang berada dalam fase penuh peluang. Rezeki yang datang tidak selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berupa kesempatan usaha, pekerjaan, kerja sama, peningkatan jabatan, aset, maupun bantuan dari orang lain.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, berikut enam weton yang dipercaya berpeluang mengalami perubahan kondisi finansial dan sosial secara signifikan.

1. Senin Pon Pemilik weton Senin Pon digambarkan sebagai pribadi yang memiliki pembawaan tenang dan daya tarik tersendiri. Dalam penafsiran primbon, usaha yang selama ini dilakukan secara konsisten dapat memberikan hasil yang lebih besar pada waktunya.

Peluang tersebut bisa muncul dari pekerjaan, usaha keluarga, ataupun kesempatan lain yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan. Karena itu, Senin Pon disebut berada dalam fase yang mendukung peningkatan kondisi ekonomi.

2. Rabu Kliwon Rabu Kliwon kerap dikaitkan dengan karakter yang memiliki intuisi kuat dan kepekaan dalam membaca keadaan. Sifat tersebut dipercaya dapat membantu mereka mengenali peluang yang mungkin luput dari perhatian orang lain.

Menurut ramalan yang beredar, perubahan keberuntungan dapat hadir melalui pekerjaan maupun proyek bernilai besar. Kenaikan tanggung jawab atau jabatan juga disebut bisa menjadi salah satu jalan meningkatnya status ekonomi dan sosial.

3. Jumat Wage Mereka yang lahir pada Jumat Wage dikenal dalam sejumlah tafsir primbon sebagai pribadi yang mudah membangun hubungan dengan orang lain. Lingkungan pergaulan dan jaringan sosial menjadi salah satu faktor yang dianggap dapat mendukung perjalanan rezekinya.