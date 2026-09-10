Diam-Diam Berpotensi Kaya! 5 Weton Ini Disebut Punya Keberuntungan Besar Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki karakter dan perhitungan neptu yang berbeda. Perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup, karakter, hingga peluang seseorang dalam memperoleh keberuntungan.
Ada pula sejumlah weton yang secara tradisional dianggap memiliki potensi rezeki cukup kuat. Meski pemiliknya sering tampil sederhana dan tidak suka mencari perhatian, mereka dipercaya mampu memperoleh peluang besar ketika waktunya tiba.
Dalam pandangan primbon, keberuntungan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk uang secara langsung. Kesempatan kerja, relasi yang baik, usaha yang berkembang, maupun kemudahan dalam mengambil keputusan juga dapat dipandang sebagai bagian dari rezeki.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat lima weton yang disebut menyimpan potensi kekayaan dan keberuntungan menurut Primbon Jawa.
Senin Legi memiliki neptu 9, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Legi sebesar 5.
Pemilik weton ini dalam gambaran primbon dikenal sebagai pribadi yang cenderung sederhana, tekun, dan tidak gemar mempertontonkan pencapaian kepada orang lain.
Sikap tersebut justru membuat mereka sering mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Ketika kesempatan datang, karakter yang tenang dan dapat diandalkan menjadi modal untuk mengembangkan pekerjaan maupun usaha.
Dalam kepercayaan tradisional, Senin Legi juga dikaitkan dengan terbukanya peluang baru setelah melewati masa perjuangan. Rezeki dapat muncul melalui pekerjaan, proyek, kerja sama, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan.
Selain materi, keberuntungan yang dipercaya menyertai weton ini juga dapat berupa kehidupan keluarga yang harmonis, hubungan sosial yang baik, serta ketenangan dalam menjalani kehidupan.
Berikutnya ada Kamis Pahing yang mempunyai neptu 17, hasil perpaduan nilai Kamis 8 dan Pahing 9.
Weton ini kerap digambarkan mempunyai karakter kuat dan intuisi yang cukup tajam. Mereka dipercaya mampu membaca keadaan serta mempertimbangkan karakter orang sebelum menentukan langkah.
Kemampuan tersebut dapat menjadi keuntungan ketika digunakan dalam pekerjaan maupun dunia usaha. Relasi yang awalnya hanya sebatas pertemanan bahkan berpotensi berkembang menjadi kerja sama yang menghasilkan.
Menurut kepercayaan primbon yang dikutip sumber tersebut, Kamis Pahing juga memiliki daya tarik dalam pergaulan. Tidak sedikit orang yang merasa nyaman meminta pendapat atau menjadikan mereka tempat untuk berbagi cerita.
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