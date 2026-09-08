Suka Tenang dan Tak Banyak Bicara? Ini 6 Hal yang Bikin Introvert Bahagia

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menikmati kehidupan. Bagi sebagian orang, berkumpul dan berada di tengah banyak orang bisa menjadi sumber energi. Namun, hal tersebut belum tentu berlaku bagi mereka yang memiliki kecenderungan introvert.

Introvert umumnya lebih nyaman dengan lingkungan yang tidak terlalu ramai dan membutuhkan waktu untuk mengisi kembali energi setelah banyak berinteraksi. Bukan berarti mereka tidak menyukai orang lain, melainkan memiliki cara tersendiri dalam membangun hubungan dan menikmati waktu.

Memahami kebutuhan tersebut dapat membantu kita melihat bahwa kebahagiaan seorang introvert tidak selalu datang dari aktivitas yang ramai.

Dilansir dari All About Introverts, berikut enam hal yang dapat membuat orang introvert merasa nyaman dan bahagia.

1. Percakapan yang bermakna Basa-basi dalam waktu lama mungkin bukan bentuk interaksi yang paling menarik bagi banyak orang introvert. Mereka cenderung lebih menikmati pembicaraan yang memiliki topik jelas dan memberikan ruang untuk bertukar pikiran.

Diskusi mengenai pengalaman hidup, impian, gagasan, atau berbagai persoalan yang lebih mendalam biasanya terasa jauh lebih memuaskan.

Bagi introvert, kualitas percakapan sering kali dianggap lebih penting daripada seberapa banyak orang yang terlibat di dalamnya.

2. Menikmati waktu sendirian Kesendirian bagi seorang introvert tidak selalu berarti kesepian. Justru, waktu tanpa banyak gangguan dapat menjadi kesempatan untuk beristirahat dan mengembalikan energi setelah menjalani aktivitas sosial.

Mereka bisa menggunakan waktu tersebut untuk membaca, menikmati suasana rumah, mendengarkan musik, atau sekadar bersantai tanpa harus berbicara dengan siapa pun.