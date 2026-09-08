Tak Bilang Apa-Apa, Ini 9 Tanda Introvert Sedang Membutuhkan Waktu Sendiri

JawaPos.com - Setiap orang mempunyai cara berbeda ketika membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Ada yang mengatakannya secara terbuka, sementara sebagian lainnya memilih memberikan tanda melalui perilaku atau bahasa tubuh.

Pada orang dengan kecenderungan introvert, kebutuhan untuk menghabiskan waktu sendirian sering kali berkaitan dengan cara mereka mengelola energi setelah berinteraksi atau menghadapi banyak rangsangan.

Namun, bukan berarti setiap orang introvert akan menunjukkan tanda yang sama. Perilaku tertentu juga bisa memiliki banyak arti dan sebaiknya tidak langsung disimpulkan sebagai keinginan untuk menghindari orang lain.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah sinyal nonverbal yang mungkin ditunjukkan seseorang ketika sedang membutuhkan ruang pribadi.

Berikut sembilan di antaranya:

1. Mulai Mengurangi Interaksi Salah satu tanda yang mungkin terlihat adalah perubahan bahasa tubuh. Seseorang bisa saja mulai menjaga jarak secara fisik, mengurangi respons terhadap percakapan, atau memilih melakukan aktivitas sendiri.

Mereka mungkin tampak lebih sibuk dengan buku, ponsel, atau pekerjaan yang sedang dikerjakan. Sikap tersebut tidak selalu berarti tidak menyukai orang di sekitarnya, tetapi bisa menjadi cara untuk mendapatkan waktu tenang.

2. Menggunakan Headphone Headphone atau earbuds terkadang menjadi cara praktis untuk menciptakan batas personal.

Ketika seseorang memasang headphone, ia mungkin sedang menikmati musik, podcast, atau sekadar ingin mengurangi suara di sekitarnya.