4 Zodiak yang Sering Disalahkan, Memiliki Sifat Pemalu yang Membuat Orang Lain Sulit Menebak

Ilustrasi seorang yang pemalu/freepik
JawaPos.com-Terkadang mudah untuk mengetahui saat seseorang sedang merasa malu.
Namun, tidak semua orang menunjukkan tanda-tanda yang sama. Terkadang kita menganggap seseorang buruk karena mereka terkesan jutek, sombong, atau tidak tertarik.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang sering disalahartikan karena mereka terlihat malu.
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Taurus
Taurus memiliki ekspresi wajah yang sering terlihat datar atau terkesan tidak ramah.penyebabnya adalah aura mereka yang intens. Oleh karena itu anda cenderung lebih pendiam. Namun, saat orang lain mau mengenal anda dengan lebih jauh, mereka akan sadar bahwa anda tidak sejutek itu.
Scorpio
Scorpio lebih memilih mati-matian menyembunyikan rasa tidak aman itu daripada membiarkan orang lain mengetahuinya.dan sering kali mereka menyimpulkan bahwa anda diam karena sombong atau tidak menyukai mereka.
Capricorn
Capricorn terlihat sangat serius dan tidak takut mengungkapkan pendapat anda. Anda saja mereka tahu betapa sulitnya hal itu bagi anda terkadang. Setidaknya orang lain melihat anda sebagai sosok yang kuat dan berpendirian teguh.
Aquarius
Capricorn memiliki pembawaan yang serius saat berada di sekitar orang-orang baru. Anda cenderung berdiri diam mengamati orang-orang. Anda sering bekerja keras untuk menunjukkan bahwa anda sebenarnya adalah orang baik.
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