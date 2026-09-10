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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 11 September 2026 | 05.58 WIB

Kerja Keras Berbuah Manis, 7 Shio Ini Diprediksi Dapat Limpahan Rezeki

seseorang yang rezekinya tak pernah diputus./Freepik/Flowo - Image

seseorang yang rezekinya tak pernah diputus./Freepik/Flowo

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan karakter, kebiasaan, serta energi yang dipercaya melekat pada masing-masing shio. Rezeki juga tidak selalu dimaknai sebagai keberuntungan yang datang begitu saja, tetapi dapat dikaitkan dengan ketekunan dan usaha yang dilakukan seseorang.

Dalam kepercayaan tertentu, sosok yang konsisten bekerja, tidak mudah menyerah, dan mampu menjaga sikap positif diyakini memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemapanan.

Sejumlah ramalan bahkan menggambarkan beberapa shio seolah memperoleh berkah dari Dewa Langit karena kegigihan mereka dalam menjalani kehidupan. Tentu saja, hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan ramalan tradisional, bukan jaminan mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki karakter pekerja keras sekaligus berpotensi mendapatkan kelancaran rezeki.

1. Shio Kerbau

Kerbau dikenal sebagai gambaran pribadi yang kuat, sabar, dan tahan menghadapi tekanan. Mereka cenderung tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan pekerjaan berat ataupun persoalan yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan.

Konsistensi menjadi salah satu keunggulan mereka. Alih-alih mengejar hasil secara instan, Kerbau lebih nyaman membangun keberhasilan sedikit demi sedikit.

Dalam ramalan astrologi Tiongkok, karakter tersebut dikaitkan dengan peluang finansial yang stabil. Rezeki Kerbau dipercaya tidak selalu datang secara tiba-tiba, tetapi dapat tumbuh seiring pengalaman dan kerja keras yang terus dilakukan.

2. Shio Naga

Naga sering dikaitkan dengan kepemimpinan, keberanian, serta daya tarik yang kuat. Mereka biasanya memiliki target besar dan tidak ragu mengambil langkah untuk mewujudkan ambisinya.

Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung melihatnya sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Sikap berani tersebut dipercaya dapat mempertemukan mereka dengan berbagai kesempatan baru.

Menurut ramalan yang dikutip, Naga berpeluang memperoleh keuntungan dari kesempatan yang muncul secara tidak terduga. Namun, keberanian tetap perlu disertai perhitungan agar keputusan yang diambil tidak berubah menjadi risiko yang merugikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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