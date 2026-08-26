Dari Kerja Keras hingga Naluri Bisnis, 4 Shio Ini Disebut Paling Pandai Cari Uang

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki cara berbeda dalam mengejar kesuksesan finansial. Ada yang mengandalkan kerja keras, keterampilan, keberanian mengambil peluang, hingga kemampuan mengelola keuangan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter berdasarkan shio juga kerap dikaitkan dengan kecenderungan seseorang dalam mengelola pekerjaan dan keuangan. Beberapa shio dipercaya mempunyai kelebihan alami yang dapat membantu mereka menemukan peluang dan membangun kondisi finansial yang lebih baik.

Namun, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan jaminan seseorang pasti menjadi kaya.

Dilansir dari Horoscope, terdapat empat shio yang disebut memiliki bakat dalam menghasilkan uang dan berpotensi membangun kekayaan melalui kemampuan masing-masing. Berikut uraiannya:

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah. Karakter tersebut membuat mereka cenderung memilih proses yang stabil daripada mengejar hasil secara instan.

Selain dikenal pekerja keras, pemilik shio Kerbau disebut memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seni, desain, mode, dan keindahan. Bakat tersebut dapat dikembangkan menjadi pekerjaan atau usaha yang menghasilkan pendapatan.

Mereka juga cenderung memperhatikan keamanan finansial. Karena itu, kekayaan biasanya dibangun secara perlahan melalui penghasilan yang konsisten dan pengelolaan uang yang hati-hati.

2. Shio Macan Kepercayaan diri dan keberanian menjadi karakter yang sering dilekatkan pada Shio Macan. Mereka dinilai memiliki pesona yang kuat sehingga mampu menarik perhatian orang lain.

Bakat tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang yang membutuhkan kemampuan tampil dan berkomunikasi, seperti hiburan, musik, berbicara di depan publik, hingga media sosial.