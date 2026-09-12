Kerja Keras Berbuah Manis, 5 Shio Ini Diprediksi Ketiban Rezeki Besar

Shio yang Diprediksi Gaji Tinggi di Bulan Ini. (freepik.com)
JawaPos.com – Memasuki September 2026, sebagian orang mungkin tengah menantikan perkembangan positif dalam urusan pekerjaan dan keuangan.
Dalam astrologi Tionghoa, pergerakan keberuntungan setiap shio dipercaya dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk karier dan finansial. Beberapa shio bahkan disebut memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pemasukan tambahan pada periode tertentu.
Bentuknya bisa berupa kenaikan gaji, bonus, insentif, promosi jabatan, hingga meningkatnya keuntungan bagi mereka yang menjalankan usaha.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang diprediksi berpeluang mendapatkan penghasilan lebih tinggi pada September 2026.
Shio Kerbau dikenal memiliki karakter tekun dan konsisten. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi pekerjaan yang membutuhkan waktu panjang untuk diselesaikan.
Sikap tersebut membuat kerja keras mereka berpotensi mendapatkan perhatian dari lingkungan profesional. Pada September 2026, Shio Kerbau disebut memiliki peluang memperoleh penghargaan atas usaha yang selama ini dilakukan.
Bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan, peluang tersebut dapat dikaitkan dengan promosi atau peningkatan pendapatan. Sementara itu, pemilik usaha dipercaya berpotensi melihat perkembangan omzet yang lebih baik.
Jika peluang tersebut benar-benar datang, kemampuan mengelola tambahan penghasilan menjadi hal penting agar keuntungan yang diperoleh tidak cepat habis.
Shio Naga dikenal dengan rasa percaya diri serta karakter kepemimpinan yang kuat. Mereka cenderung berani menyampaikan gag mulai memperoleh pengakuan. Kontribusi mereka di tempat kerja berpelasan dan mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang membutuhkan ketegasan.
Pada bulan ini, kerja keras Shio Naga diprediksi mulai memperoleh pengakuan. Kontribusi mereka di tempat kerja berpeluang mendapat apresiasi dari atasan, termasuk melalui peningkatan pendapatan.
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Jawa Pos
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