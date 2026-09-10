Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 03.01 WIB

Tak Kenal Menyerah, 5 Shio Ini Konon Bakal Panen Rezeki Berkat Kerja Keras

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Astrologi Tiongkok telah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat selama berabad-abad. Dalam tradisi tersebut, tahun kelahiran seseorang diyakini dapat memberikan gambaran mengenai karakter, kepribadian, hingga peruntungan dalam menjalani kehidupan.

Tak hanya soal sifat seseorang, astrologi Tiongkok juga kerap digunakan untuk melihat peluang kehidupan di masa mendatang. Urusan pekerjaan, karier, hubungan, hingga kondisi finansial menjadi beberapa hal yang sering dikaitkan dengan peruntungan berdasarkan shio.

Bagi sebagian orang, ramalan tersebut menjadi hiburan sekaligus motivasi untuk terus berusaha. Dilansir Naurakom, ada lima shio yang disebut memiliki karakter pekerja keras sehingga berpeluang menikmati hasil dari perjuangan mereka dan mendapatkan keberuntungan dalam urusan rezeki.

Berikut lima shio yang dimaksud.

1. Shio Kuda

Pemilik shio Kuda dikenal memiliki energi besar, keberanian, serta tekad kuat ketika mengejar sesuatu yang diinginkan. Mereka tidak mudah mundur ketika menemukan hambatan dan berani mengambil keputusan yang mengandung risiko.

Dalam urusan pekerjaan, karakter berani tersebut dapat menjadi modal untuk mengejar peluang baru. Kuda juga disebut mempunyai kemampuan beradaptasi dengan perubahan serta kreativitas yang membuat mereka mampu mencari jalan keluar ketika menghadapi masalah.

Menurut lansiran Naurakom, kegigihan dan sikap pantang menyerah yang dimiliki shio Kuda membuat mereka berpeluang mencapai kesuksesan yang selama ini dikejar. Kerja keras yang dilakukan secara konsisten pun disebut dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

2. Shio Kambing

Sekilas, shio Kambing memiliki karakter yang lembut, ramah, dan penuh perhatian. Namun, di balik sifat tersebut terdapat semangat bekerja yang cukup kuat.

Mereka disebut mampu menghadapi berbagai kesulitan tanpa mudah menyerah. Ketekunan yang dimiliki membuat Kambing dapat terus berusaha sampai mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan.

Selain pekerja keras, shio Kambing juga dikenal kreatif. Mereka mampu menghasilkan gagasan baru dan mencari pendekatan berbeda ketika menghadapi persoalan. Kemampuan tersebut dapat menjadi keuntungan ketika mereka berada dalam lingkungan kerja yang membutuhkan kreativitas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dari Kerja Keras hingga Naluri Bisnis, 4 Shio Ini Disebut Paling Pandai Cari Uang - Image
Zodiak

Dari Kerja Keras hingga Naluri Bisnis, 4 Shio Ini Disebut Paling Pandai Cari Uang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.58 WIB

7 Shio yang Disebut Punya Magnet Kekayaan, Sukses Berkat Strategi dan Kerja Keras - Image
Zodiak

7 Shio yang Disebut Punya Magnet Kekayaan, Sukses Berkat Strategi dan Kerja Keras

Jumat, 21 Agustus 2026 | 05.09 WIB

5 Weton yang Dipercaya Punya Magnet Rezeki, Kerja Keras Jadi Kunci Kesuksesan - Image
Zodiak

5 Weton yang Dipercaya Punya Magnet Rezeki, Kerja Keras Jadi Kunci Kesuksesan

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05.28 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore