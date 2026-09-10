Kantong Berpotensi Tebal, 5 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial Menjanjikan

shio alami finansial keuangan melonjak dan kaya kata astrologi Tionghoa
JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kondisi keuangan yang semakin baik. Namun, dalam astrologi Tionghoa, perjalanan finansial seseorang kerap dikaitkan dengan shio dan unsur yang menaunginya.
Sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung pencapaian finansial, mulai dari keberanian mengambil peluang, kecermatan mengatur uang, hingga kemampuan membangun jaringan.
Dalam berbagai ramalan, periode tertentu juga dianggap membawa peluang lebih besar bagi beberapa shio untuk mengembangkan karier, bisnis, maupun sumber penghasilan.
Meski begitu, ramalan astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh keputusan, kerja keras, kemampuan mengelola uang, dan berbagai faktor kehidupan lainnya.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan finansial menurut astrologi Tionghoa.
Shio Naga yang lahir pada 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 dikenal sebagai sosok penuh percaya diri serta memiliki jiwa kepemimpinan.
Karakter tersebut membuat mereka dianggap mampu berkembang dalam lingkungan profesional. Mereka juga cenderung cepat membaca perubahan sehingga lebih mudah menyesuaikan diri ketika menghadapi kondisi baru.
Dalam urusan bisnis dan investasi, Naga dipercaya mempunyai keberanian untuk melihat peluang yang berpotensi memberikan keuntungan. Kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran juga menjadi salah satu kekuatan yang mendukung kondisi finansial mereka.
Namun, keberanian tersebut perlu diimbangi dengan perhitungan yang matang. Terlalu yakin terhadap suatu peluang justru dapat membawa risiko apabila keputusan finansial diambil secara terburu-buru.
Shio Macan yang lahir pada 1962, 1974, 1986, 1998, dan 2010 digambarkan sebagai pribadi dengan energi besar dan tekad kuat.
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