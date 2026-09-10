Pernah Melewati Masa Sulit, 6 Weton Tibo Pati Ini Dipercaya Bisa Bangkit dan Kaya

weton tibo pati yang dari punya takdir pahit ke kekayaan melejit. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan gambaran perjalanan hidup seseorang. Salah satu istilah yang dikenal dalam primbon adalah Tibo Pati, yang sering dikaitkan dengan perjalanan penuh ujian dan tantangan.
Menurut kepercayaan tersebut, pemilik weton Tibo Pati tidak selalu menjalani kehidupan dengan mudah. Mereka dipercaya harus menghadapi berbagai persoalan sebelum menemukan titik balik yang membawa perubahan dalam kehidupan.
Namun, kesulitan dalam perjalanan hidup tidak selalu dimaknai sebagai akhir. Dalam penafsiran primbon Jawa, pengalaman pahit justru dapat menjadi proses yang membentuk ketangguhan, kesabaran, serta kemampuan seseorang untuk bangkit.
Tidak sedikit weton yang dipercaya memiliki kisah kehidupan berliku sebelum akhirnya mencapai kondisi lebih baik, termasuk dalam hal ekonomi dan kesejahteraan.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat enam weton Tibo Pati yang dipercaya memiliki perjalanan dari masa penuh kesulitan menuju kehidupan yang lebih mapan.
Minggu Legi memiliki jumlah neptu 10, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Legi sebesar 5.
Pemilik weton ini dalam penafsiran primbon dikenal memiliki karakter ceria dan mudah menciptakan suasana menyenangkan ketika berada di tengah orang lain.
Mereka juga kerap digambarkan sebagai pribadi yang suka membantu. Bahkan ketika kondisi dirinya sendiri belum sepenuhnya berkecukupan, Minggu Legi dipercaya tetap memiliki keinginan untuk berbagi dengan orang di sekitarnya.
Sisi spiritual juga disebut cukup kuat. Intuisi yang tajam membuat mereka dipercaya memiliki ketertarikan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan batin dan kehidupan spiritual.
Dalam perjalanan hidup, Minggu Legi dipercaya dapat mengalami fase ketika berbagai rencana tidak berjalan sesuai harapan. Usaha bisa mengalami hambatan, sementara hubungan maupun persoalan pribadi turut memberikan tekanan.
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Jawa Pos
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