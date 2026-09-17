Inter Milan Bangkit dari Ketertinggalan untuk Menaklukkan Udinese 5-3 di San Siro

Inter Milan bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Udinese di San Siro (Flashscore)
JawaPos.com – Inter Milan mempertahankan awal sempurna mereka di Serie A musim ini setelah meraih kemenangan 5-3 atas Udinese di San Siro.
Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (16/9), Kemenangan tersebut diraih dengan susah payah karena Inter sempat tertinggal dua gol lebih dahulu melalui James Abankwah dan Jurgen Ekkelenkamp.
Inter kemudian bangkit melalui gol Carlos Augusto dan Nicolo Barella untuk menyamakan kedudukan sebelum turun minum.
Memasuki babak kedua, Inter meningkatkan tekanan dan berhasil berbalik unggul melalui Marcus Thuram setelah menerima umpan dari Andy Diouf.
Pio Esposito kemudian memperlebar keunggulan Inter melalui penyelesaian dari jarak dekat setelah menerima umpan Piotr Zielinski.
Pemain pengganti Ange-Yoan Bonny memastikan kemenangan Inter setelah mencetak gol melalui bola pantulan, sedangkan Idrissa Gueye mencetak gol balasan untuk Udinese pada awal waktu tambahan.
Hasil tersebut membuat Inter Milan naik ke posisi kedua klasemen sementara Serie A dengan catatan awal musim yang sempurna.
Inter selanjutnya akan menghadapi pemuncak klasemen sementara, AS Roma, pada Sabtu dalam pertandingan lanjutan Serie A.
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Jawa Pos
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