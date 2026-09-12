Tunggak Semi: 5 Weton Selalu Bangkit Setelah Kegagalan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tunggak Semi untuk weton yang selalu bangkit setelah mengalami kegagalan besar.

Golongan weton ini dipercaya memiliki keberuntungan yang terus bersemi meski pernah menghadapi badai kehidupan.

Rezeki yang tak pernah benar-benar habis menjadi ciri khas yang melekat pada kategori weton ini.

Dilansir dari akun YouTube Energi Weton pada Sabtu (12/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tunggak Semi tersebut.

1. Jumat legi

Weton Jumat Legi memiliki neptu sebelas dari gabungan nilai hari dan pasarannya.

Kecerdasan, ketekunan, serta daya tarik alami menjadi ciri khas yang melekat pada weton ini.

Insting bisnis yang kuat membuat mereka sering mendapatkan kesempatan emas meski pernah gagal.

Kegigihan bekerja keras membuat mereka tidak mudah menyerah dalam mengejar impian hidup.