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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 05.41 WIB

Doanya Disebut Manjur, 5 Shio Ini Punya Tekad Kuat untuk Mewujudkan Keinginan

ilustrasi shio doanya terkabul. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio doanya terkabul. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Doa menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak orang. Melalui doa, seseorang menyampaikan harapan, memohon pertolongan, sekaligus menguatkan diri ketika menghadapi berbagai persoalan.

Meski demikian, terkabulnya sebuah doa tentu tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan keberuntungan. Dalam kehidupan nyata, seseorang juga membutuhkan usaha, kesabaran, dan konsistensi untuk mewujudkan apa yang diharapkan.

Sementara itu, astrologi Tiongkok memiliki berbagai penafsiran mengenai karakter dan keberuntungan berdasarkan shio seseorang. Ada sejumlah shio yang dipercaya mempunyai karakter teguh, kemampuan membaca peluang, serta keyakinan kuat ketika mengejar tujuan.

Karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan anggapan bahwa mereka lebih mudah mewujudkan harapan karena tidak hanya mengandalkan doa, tetapi juga berusaha secara nyata.

Dilansir dari Naurakom, terdapat lima shio yang dalam penafsiran astrologi Tiongkok dikenal memiliki keyakinan kuat dan dianggap memiliki peluang lebih besar dalam mewujudkan keinginannya.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang kuat, teguh pendirian, dan tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan kesulitan.

Ketika memiliki sebuah harapan, mereka dipercaya tidak sekadar menunggu hasil. Pemilik shio ini cenderung mengimbanginya dengan kerja keras serta berusaha menjalani proses secara jujur.

Karakter yang konsisten tersebut membuat Shio Kerbau kerap dianggap memiliki kemampuan untuk memperjuangkan apa yang diinginkan hingga mencapai hasil.

Dalam penafsiran astrologi Tiongkok, keberuntungan yang mereka dapatkan bukan semata-mata karena faktor nasib, melainkan juga berkaitan dengan ketekunan dalam mengejar tujuan.

2. Shio Ular

Shio Ular dikenal mempunyai pola pikir tajam dan kemampuan menganalisis keadaan sebelum mengambil keputusan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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