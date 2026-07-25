7 Shio yang Diyakini Memiliki Tekad Kuat dan Aura Positif Menurut Kepercayaan Tiongkok

1. Shio Naga

Sebagai simbol kekuasaan dan kebangkitan, Shio Naga memang tak pernah kehilangan wibawanya. Mereka dikenal memiliki mental baja dan semangat yang sulit ditaklukkan.

Di balik ketegasannya, ada doa yang bukan sekadar permohonan biasa, tapi pernyataan penuh keyakinan.

Ketika Naga berdoa, yang terpancar bukan hanya harapan, melainkan kobaran tekad yang membakar.

Tak heran, mereka kerap mampu bangkit dari keterpurukan dalam waktu singkat, seolah disulut oleh kekuatan tak terlihat yang lahir dari dalam diri mereka sendiri.

2. Shio Kerbau

Tenang, sabar, dan tak mudah goyah, itulah ciri khas Shio Kerbau. Mereka tahu betul bahwa kesuksesan sejati bukan dicapai lewat langkah tergesa, melainkan lewat ketekunan tanpa henti.

Dalam diamnya, tersimpan daya tahan luar biasa. Doa seorang Kerbau bukan sekadar ucapan, melainkan hasil perenungan panjang dan perjalanan batin yang mendalam.