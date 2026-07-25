7 Shio yang Diyakini Memiliki Tekad Kuat dan Aura Positif Menurut Kepercayaan Tiongkok

Ilustrasi shio yang sukses karena doanya mustajab menembus langit (freepik
JawaPos.com - Setiap orang dipercaya memiliki keunikan dan kekuatan masing-masing yang terbentuk sejak lahir. Ada yang menonjol karena kemampuan fisik, kecerdasan, maupun ketajaman intuisi dalam menghadapi berbagai situasi.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang sering dikaitkan dengan shio kelahirannya. Dari 12 shio yang dikenal, beberapa di antaranya dipercaya memiliki kepribadian yang kuat, mental tangguh, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan hidup.
Kekuatan tersebut bukan hanya terlihat dari keberanian atau sikap tegas, tetapi juga dari keteguhan hati, kesabaran, dan keyakinan yang dimiliki. Sebagian kepercayaan bahkan menganggap beberapa shio memiliki energi doa dan harapan yang sangat kuat.
Meski ramalan shio tidak dapat menjadi penentu pasti kehidupan seseorang, pembahasan ini tetap menjadi bagian dari tradisi dan budaya yang menarik untuk disimak.
Dikutip dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki karakter kuat, ketahanan luar biasa, dan doa yang dianggap penuh energi menurut astrologi Tiongkok.
1. Shio Naga
Sebagai simbol kekuasaan dan kebangkitan, Shio Naga memang tak pernah kehilangan wibawanya. Mereka dikenal memiliki mental baja dan semangat yang sulit ditaklukkan.
Di balik ketegasannya, ada doa yang bukan sekadar permohonan biasa, tapi pernyataan penuh keyakinan.
Ketika Naga berdoa, yang terpancar bukan hanya harapan, melainkan kobaran tekad yang membakar.
Tak heran, mereka kerap mampu bangkit dari keterpurukan dalam waktu singkat, seolah disulut oleh kekuatan tak terlihat yang lahir dari dalam diri mereka sendiri.
2. Shio Kerbau
Tenang, sabar, dan tak mudah goyah, itulah ciri khas Shio Kerbau. Mereka tahu betul bahwa kesuksesan sejati bukan dicapai lewat langkah tergesa, melainkan lewat ketekunan tanpa henti.
Dalam diamnya, tersimpan daya tahan luar biasa. Doa seorang Kerbau bukan sekadar ucapan, melainkan hasil perenungan panjang dan perjalanan batin yang mendalam.
Di balik kesabaran mereka, tersimpan kekuatan yang mampu mengetuk pintu langit. Tak jarang, jalan yang awalnya buntu perlahan terbuka, seolah alam semesta luluh oleh ketulusan hati mereka.
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