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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 05.32 WIB

Rezeki dan Keberuntungan Disebut Mengikuti, Ini 9 Tanggal Lahir Paling Hoki

Ilustrasi tanggal lahir paling hoki (freepik) - Image

Ilustrasi tanggal lahir paling hoki (freepik)

JawaPos.com – Dalam numerologi, angka kelahiran dipercaya memiliki energi tertentu yang dapat dikaitkan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang.

Tanggal lahir bahkan kerap digunakan dalam berbagai penafsiran untuk melihat potensi seseorang dalam hal keberuntungan, kemakmuran, hingga kondisi finansial.

Setiap angka dianggap mempunyai getaran dan karakteristik berbeda. Karena itu, orang yang lahir pada tanggal tertentu disebut memiliki kecenderungan yang lebih kuat dalam menarik peluang dan mencapai keberhasilan.

Beberapa tanggal lahir juga dipercaya membawa energi positif yang berkaitan dengan ambisi, intuisi, kepemimpinan, maupun kepedulian terhadap sesama.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sembilan tanggal lahir yang disebut memiliki keberuntungan dan potensi kemakmuran cukup kuat. Apakah tanggal lahir Anda termasuk di dalamnya?

1. Tanggal 8 dan 17

Orang yang lahir pada tanggal 8 atau 17 disebut memiliki energi yang erat kaitannya dengan pencapaian materi, kemakmuran, dan kemampuan memegang kendali.

Mereka dipercaya mempunyai tekad yang kuat ketika mengejar sesuatu. Karakter tersebut dapat membuat mereka lebih berani mengambil keputusan dan menyusun langkah untuk mencapai target.

Dalam urusan keuangan, pemilik tanggal ini disebut memiliki kemampuan mengatur strategi dengan cukup baik. Mereka cenderung mampu menghadapi persoalan finansial dengan pendekatan yang terencana.

Kegigihan dalam mengejar tujuan juga menjadi salah satu karakter yang dipercaya dapat membawa mereka menuju keberhasilan dan kestabilan ekonomi.

2. Tanggal 11 dan 22

Tanggal 11 dan 22 dalam numerologi sering dianggap sebagai angka yang memiliki energi istimewa. Pemilik tanggal tersebut disebut mempunyai intuisi dan visi yang kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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