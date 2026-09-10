Punya Hoki Besar, 6 Shio Ini Dipercaya Mudah Menarik Rezeki dan Kesuksesan

ilustrasi shio bernasib baik. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio merupakan salah satu bagian dari tradisi yang kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Setiap shio memiliki gambaran sifat dan karakter yang berbeda. Berdasarkan berbagai prediksi, ada sejumlah shio yang dipercaya mempunyai hoki lebih kuat, terutama dalam urusan rezeki, karier, dan kehidupan finansial.
Keberuntungan tersebut biasanya dikaitkan dengan karakter seperti pekerja keras, berani mengambil peluang, mudah beradaptasi, hingga memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan.
Meski demikian, prediksi shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, sehingga tidak dapat menjadi kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari naurakom, berikut enam shio yang disebut memiliki tingkat keberuntungan dan rezeki cukup tinggi.
Shio Tikus kerap digambarkan sebagai sosok yang cerdas, cekatan, dan memiliki banyak inisiatif. Mereka juga dikenal mampu membaca situasi dan memanfaatkan kesempatan yang muncul di hadapannya.
Karakter tersebut membuat Shio Tikus dipercaya memiliki peluang cukup besar untuk mencapai kesuksesan. Mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga berusaha mengambil langkah ketika melihat peluang yang menjanjikan.
Dalam hal karier dan finansial, shio ini disebut memiliki hoki yang cukup kuat. Kemampuan berpikir cepat dan kegigihan dalam mengejar tujuan membuat mereka dianggap mudah menemukan jalan menuju kemapanan.
Naga menjadi salah satu simbol yang kuat dalam kebudayaan Tiongkok. Shio ini kerap dikaitkan dengan keberanian, kekuatan, kemakmuran, dan kejayaan.
Pemilik Shio Naga biasanya digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri dan memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka juga disebut tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.
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Jawa Pos
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