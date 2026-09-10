Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 03.37 WIB

Punya Hoki Besar, 6 Shio Ini Dipercaya Mudah Menarik Rezeki dan Kesuksesan

ilustrasi shio bernasib baik. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio bernasib baik. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio merupakan salah satu bagian dari tradisi yang kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Setiap shio memiliki gambaran sifat dan karakter yang berbeda. Berdasarkan berbagai prediksi, ada sejumlah shio yang dipercaya mempunyai hoki lebih kuat, terutama dalam urusan rezeki, karier, dan kehidupan finansial.

Keberuntungan tersebut biasanya dikaitkan dengan karakter seperti pekerja keras, berani mengambil peluang, mudah beradaptasi, hingga memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Meski demikian, prediksi shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, sehingga tidak dapat menjadi kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari naurakom, berikut enam shio yang disebut memiliki tingkat keberuntungan dan rezeki cukup tinggi.

1. Shio Tikus

Shio Tikus kerap digambarkan sebagai sosok yang cerdas, cekatan, dan memiliki banyak inisiatif. Mereka juga dikenal mampu membaca situasi dan memanfaatkan kesempatan yang muncul di hadapannya.

Karakter tersebut membuat Shio Tikus dipercaya memiliki peluang cukup besar untuk mencapai kesuksesan. Mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga berusaha mengambil langkah ketika melihat peluang yang menjanjikan.

Dalam hal karier dan finansial, shio ini disebut memiliki hoki yang cukup kuat. Kemampuan berpikir cepat dan kegigihan dalam mengejar tujuan membuat mereka dianggap mudah menemukan jalan menuju kemapanan.

2. Shio Naga

Naga menjadi salah satu simbol yang kuat dalam kebudayaan Tiongkok. Shio ini kerap dikaitkan dengan keberanian, kekuatan, kemakmuran, dan kejayaan.

Pemilik Shio Naga biasanya digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri dan memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka juga disebut tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Zodiak Selangkah Lebih Dekat dengan Kesuksesan, Mimpinya Segera Terwujud di September 2026 - Image
Zodiak

6 Zodiak Selangkah Lebih Dekat dengan Kesuksesan, Mimpinya Segera Terwujud di September 2026

Jumat, 11 September 2026 | 00.11 WIB

6 Zodiak Ini Akhirnya Melihat Buah dari Ketekunan di September 2026, Kesuksesan Datang Tepat Waktu - Image
Zodiak

6 Zodiak Ini Akhirnya Melihat Buah dari Ketekunan di September 2026, Kesuksesan Datang Tepat Waktu

Kamis, 10 September 2026 | 11.46 WIB

Punya Wawasan Luas, 5 Weton Ini Konon Mudah Meraih Kesuksesan dan Kemakmuran - Image
Zodiak

Punya Wawasan Luas, 5 Weton Ini Konon Mudah Meraih Kesuksesan dan Kemakmuran

Kamis, 10 September 2026 | 06.16 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore