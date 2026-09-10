Tak Disangka Jadi Kaya, 6 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki Setelah Berjuang Keras

seseorang yang hartanya merengsek naik./Freepik/alisaa
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran yang kerap digunakan untuk membaca berbagai gambaran mengenai kehidupan seseorang.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan rezeki, hingga keberuntungan seseorang. Meski begitu, tidak semua orang yang memiliki weton tertentu langsung dianggap akan hidup dalam kemapanan sejak usia muda.
Ada orang yang justru harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam pandangan primbon Jawa, tekad, kesungguhan, serta usaha untuk memperbaiki kehidupan dipercaya dapat menjadi bagian dari perjalanan tersebut.
Sejumlah weton bahkan digambarkan memiliki potensi untuk bangkit setelah mengalami masa sulit. Ketika memiliki keinginan kuat untuk mengubah keadaan, mereka disebut mampu menemukan peluang dan perlahan meningkatkan taraf kehidupannya.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat enam weton yang menurut penafsiran primbon Jawa disebut memiliki peluang memperoleh kelimpahan rezeki setelah berusaha mengubah nasib.
Pemilik weton Selasa Wage kerap digambarkan sebagai pribadi yang sederhana dan rendah hati. Sikap tersebut terkadang membuat kemampuan mereka tidak langsung terlihat oleh orang lain.
Namun, di balik pembawaan yang cenderung kalem, mereka disebut memiliki kemauan kuat ketika sudah menetapkan sebuah tujuan. Keinginan untuk memperbaiki kehidupan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk terus berusaha meski harus menghadapi berbagai hambatan.
Dalam penafsiran primbon, rezeki Selasa Wage disebut dapat berkembang setelah melewati sejumlah ujian. Perjuangan yang panjang dianggap menjadi bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih mapan.
Karena itu, keberhasilan mereka kerap digambarkan datang secara bertahap, terutama ketika memasuki usia yang lebih matang.
Weton Kamis Pon dalam primbon Jawa kerap dikaitkan dengan kemampuan berpikir dan intuisi yang baik. Namun, kondisi kehidupan pemilik weton ini tidak selalu langsung berjalan mulus sejak awal.
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Jawa Pos
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