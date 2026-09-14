Dari Mandiri hingga Penuh Kasih, Ini Kepribadian Anda Berdasarkan Tanggal Lahir

JawaPos.com - Numerologi merupakan kepercayaan yang menggunakan angka untuk memberikan gambaran mengenai karakter, kecenderungan, hingga perjalanan hidup seseorang.

Dalam pandangan numerologi, tanggal seseorang dilahirkan dipercaya memiliki makna tertentu. Angka tersebut kemudian dikaitkan dengan sifat, kekuatan, serta kecenderungan yang mungkin terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Meski tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang, numerologi tetap menarik bagi sebagian orang sebagai bahan refleksi diri.

Dilansir dari Jagran Josh, berikut gambaran karakter berdasarkan kelompok tanggal kelahiran yang dipercaya dalam numerologi.

1. Tanggal 1, 10, 19, dan 28 Orang yang lahir pada tanggal tersebut digambarkan sebagai pribadi yang mandiri dan memiliki ambisi kuat.

Mereka biasanya percaya diri dalam menentukan pilihan serta tidak mudah bergantung kepada orang lain. Keinginan untuk menjadi pemimpin juga cukup menonjol.

Selain itu, kelompok ini disebut memiliki sisi kreatif dan cenderung senang menemukan cara sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

2. Tanggal 2, 11, 20, dan 29 Pemilik tanggal lahir ini dikenal memiliki karakter sensitif, kooperatif, dan pandai menjaga hubungan dengan orang lain.

Mereka menghargai kedamaian serta berusaha menghindari perselisihan yang tidak perlu. Dalam kerja sama, mereka cenderung mampu menjadi pasangan atau rekan yang suportif.