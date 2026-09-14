Punya Jiwa Pengusaha, 6 Tanggal Lahir Ini Disebut Mudah Raih Kesuksesan Finansial

JawaPos.com - Kesuksesan dalam membangun usaha tentu tidak hanya ditentukan oleh modal. Kemampuan membaca peluang, mengambil keputusan, beradaptasi dengan perubahan, hingga keberanian menghadapi risiko turut menjadi faktor penting dalam perjalanan seorang pengusaha.

Dalam numerologi, angka yang berkaitan dengan tanggal kelahiran dipercaya memiliki karakter dan energi tertentu. Beberapa angka bahkan dianggap mempunyai hubungan dengan kepemimpinan, kreativitas, kemampuan mengelola keuangan, hingga keberanian mengambil peluang.

Karena karakter tersebut dinilai mendukung dunia kewirausahaan, orang yang lahir pada tanggal tertentu disebut memiliki potensi untuk meraih kemakmuran apabila mengembangkan bisnis.

Dilansir AstroTalk, terdapat enam tanggal lahir yang dianggap mempunyai peluang besar untuk mencapai kesuksesan finansial melalui dunia usaha. Berikut daftarnya:

1. Tanggal 1 Mereka yang lahir pada tanggal 1 dipercaya mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Angka ini dalam numerologi kerap dikaitkan dengan sifat mandiri, penuh inisiatif, dan memiliki tekad untuk mencapai tujuan.

Karakter tersebut menjadi modal yang cukup penting bagi seorang pengusaha. Mereka cenderung nyaman ketika harus menentukan arah dan mengambil keputusan sendiri.

Selain itu, kemampuan memimpin dan memotivasi orang lain membuat pemilik tanggal lahir ini dianggap cocok mengembangkan usaha yang membutuhkan keberanian serta inisiatif tinggi.

2. Tanggal 9 Orang yang lahir pada tanggal 9 dipercaya mempunyai cara pandang luas dan visioner. Mereka tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga cenderung ingin menciptakan sesuatu yang memberikan manfaat lebih besar.

Angka 9 dalam numerologi dikaitkan dengan idealisme, kepedulian, dan keinginan memberikan dampak positif.