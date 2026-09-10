Pantang Mundur Saat Gagal, 7 Shio Ini Konon Punya Jalan Menuju Kekayaan

seseorang yang diberi kekayaan berlebih./Freepik/airdone
JawaPos.com - Rasa takut gagal kerap membuat seseorang memilih bertahan di zona nyaman. Padahal, dalam banyak perjalanan menuju keberhasilan, kegagalan justru dapat menjadi pengalaman yang membantu seseorang belajar dan memperbaiki langkah berikutnya.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter pemberani dan pantang menyerah kerap dikaitkan dengan sejumlah shio. Pemilik shio tertentu dipercaya lebih berani mengambil kesempatan, mencoba sesuatu yang baru, serta bangkit ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan.
Sikap tersebut kemudian dianggap dapat membuka lebih banyak peluang, termasuk dalam urusan pekerjaan dan finansial. Namun, tentu saja, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki keberanian besar dalam menghadapi tantangan dan kegagalan hingga berpeluang meraih keberhasilan finansial.
Berikut daftarnya.
Naga kerap menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan. Pemilik shio ini dipercaya memiliki keyakinan diri yang kuat ketika mengejar sesuatu yang diinginkan.
Ketika menghadapi jalan buntu, Naga disebut tidak mudah berhenti. Mereka cenderung mencari alternatif lain hingga menemukan kesempatan yang dapat membawa mereka lebih dekat dengan tujuan.
Kegagalan pun dianggap sebagai pengalaman yang dapat mendorong mereka untuk bangkit dan mencoba kembali. Karakter berani serta kemampuan memimpin membuat Naga dalam ramalan kerap dikaitkan dengan dunia usaha maupun berbagai bidang yang membutuhkan inovasi.
Keberhasilan finansial mereka tidak hanya dikaitkan dengan keberanian mengambil langkah, tetapi juga kemampuan membangun hubungan dan mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya.
Shio Kuda identik dengan kebebasan, energi, dan semangat untuk terus bergerak. Mereka disebut tidak betah terlalu lama berada dalam situasi yang sama sehingga cenderung aktif mencari pengalaman serta peluang baru.
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Jawa Pos
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