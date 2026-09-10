Perjuangan Panjang Berbuah Manis, 6 Shio Ini Disebut Bakal Nikmati Rezeki Besar

JawaPos.com - Tidak semua orang mendapatkan keberhasilan dengan cara yang mudah. Ada yang harus melewati berbagai tantangan, kegagalan, dan proses panjang sebelum akhirnya menikmati hasil dari usaha yang dilakukan.

Dalam kepercayaan tradisional Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Sejumlah shio dipercaya memiliki sifat gigih, berani, dan pantang menyerah sehingga mampu bertahan ketika menghadapi berbagai persoalan dalam perjalanan hidup.

Perjuangan yang panjang tersebut kemudian dipercaya dapat menjadi jalan menuju keberhasilan dan kehidupan yang lebih baik. Mereka yang terus berusaha dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memetik hasil dari kerja kerasnya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut harus melewati perjuangan sebelum akhirnya menikmati hasil dari kerja keras dan ketekunannya.

Berikut enam shio tersebut.

1. Shio Macan Shio Macan mencakup mereka yang lahir pada 1974, 1986, 1998, dan 2010. Dalam pembagian elemen, masing-masing tahun tersebut dikaitkan dengan unsur kayu, api, tanah, dan logam.

Pemilik shio Macan dikenal mempunyai keberanian dan rasa percaya diri yang kuat. Ketika sudah menetapkan tujuan, mereka cenderung fokus mengejarnya dan tidak gampang menyerah hanya karena menemukan hambatan.

Mental yang tangguh menjadi salah satu kekuatan Macan. Mereka dipercaya mampu bertahan ketika berada dalam kondisi sulit dan terus mencari cara untuk mencapai target.

Sifat kompetitif juga membuat Macan terdorong memberikan kemampuan terbaik. Ketekunan yang dilakukan secara konsisten disebut dapat membantu mereka memperoleh pencapaian dalam bidang pekerjaan maupun kehidupan yang dijalani.