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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 03.03 WIB

Rezekinya Disebut Tak Main-Main, 5 Shio Ini Konon Punya Hoki Besar

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, shio menjadi salah satu unsur yang dipercaya dapat menggambarkan karakter serta kepribadian seseorang berdasarkan tahun kelahirannya.

Tak hanya berkaitan dengan sifat, shio juga kerap dihubungkan dengan perjalanan kehidupan, termasuk keberuntungan, karier, hubungan, dan kondisi finansial seseorang. Karena itu, ramalan mengenai shio masih banyak menarik perhatian hingga saat ini.

Sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai peruntungan yang lebih kuat dalam urusan rezeki. Mereka dianggap memiliki karakter tertentu yang dapat membantu dalam menemukan peluang dan mencapai kesuksesan.

Dilansir Naurakom, ada lima shio yang disebut memiliki rezeki tingkat tinggi dan peruntungan yang cukup kuat. Berikut daftarnya.

1. Shio Naga

Naga menjadi salah satu simbol penting dalam budaya Tiongkok dan kerap dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, serta keberuntungan.

Dalam astrologi, pemilik shio Naga disebut mempunyai peluang besar untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka juga dianggap memiliki energi dan kepercayaan diri yang membantu ketika harus menghadapi persoalan.

Menurut lansiran Naurakom, shio Naga yang memiliki peruntungan kuat dipercaya mampu melewati berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun kondisi emosional.

Mereka juga digambarkan mempunyai kemampuan membaca situasi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mendekatkan diri pada tujuan. Dalam perspektif astrologi, hal tersebut membuat Naga dianggap sebagai salah satu shio dengan hoki tinggi.

2. Shio Macan

Shio Macan dikenal dengan karakter berani, kuat, dan penuh keyakinan. Mereka cenderung tidak takut menghadapi tantangan dan mempunyai dorongan besar untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Karakter tersebut membuat Macan sering dikaitkan dengan keberanian mengambil langkah besar. Ketika mampu mengendalikan energi dan kepercayaan dirinya, mereka dipercaya dapat memanfaatkannya untuk mengejar keberhasilan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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