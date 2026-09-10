Makin Tua Makin Tajir! 5 Weton Ini Dipercaya Rezekinya Makin Terbuka Setelah Usia 40 Tahun

JawaPos.com - Saat masih muda, tidak semua orang langsung menikmati hasil dari kerja kerasnya. Ada yang sudah bekerja sejak lama, tetapi penghasilan belum banyak berubah.

Ada pula yang mencoba berbagai usaha dan pekerjaan, tetapi justru lebih sering menghadapi kegagalan daripada keberhasilan.

Namun, perjalanan panjang tersebut dapat menjadi bekal penting ketika seseorang memasuki usia yang lebih matang.

Usia 40 tahun sering dianggap sebagai salah satu fase penting dalam kehidupan.

Pada usia ini, seseorang biasanya sudah mengumpulkan lebih banyak pengalaman, mengenali kemampuan diri, serta memahami bagaimana mengambil keputusan dengan lebih hati-hati.

Hal tersebut membuat peluang yang dahulu mungkin terlewat dapat terlihat lebih jelas.

Dalam tradisi dan kepercayaan primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki pola kehidupan dengan rezeki yang semakin berkembang setelah melewati berbagai pengalaman.

Bukan berarti kekayaan datang secara otomatis ketika menginjak usia 40 tahun, tetapi fase kematangan dianggap dapat menjadi titik ketika pengalaman mulai memberikan hasil.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki pola tersebut? Berikut penjelasannya dihimpun dari YouTube Nala Weton pada Kamis (10/09).

1. Rabu Pon, Rezeki Dipercaya Semakin Terarah Setelah Banyak Pengalaman

Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14, yang berasal dari Rabu bernilai 7 dan Pon bernilai 7.

Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, Rabu Pon kerap dikaitkan dengan pribadi yang memiliki kemauan kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Karakter tersebut dipercaya membuat perjalanan menuju keberhasilan tidak selalu berlangsung secara cepat.

Ketika masih muda, pemilik weton Rabu Pon dipercaya dapat melewati berbagai pengalaman sebelum menemukan jalan yang benar-benar sesuai.