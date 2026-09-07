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Rabbany Wanadriani
Senin, 7 September 2026 | 21.06 WIB

Hobi Belanja dan Memanjakan Diri, 3 Shio Ini Disebut Tetap Tajir

ilustrasi shio yang suka foya-foya. (freepik) - Image

ilustrasi shio yang suka foya-foya. (freepik)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki kebiasaan berbeda dalam menggunakan uang. Ada yang sangat berhati-hati dan gemar menabung, tetapi ada pula yang lebih senang menikmati hasil kerja dengan berbelanja atau memenuhi berbagai keinginan.

Menariknya, dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang membuat kondisi finansial mereka tetap kuat meskipun dikenal cukup royal dalam mengeluarkan uang.

Mereka disebut memiliki kombinasi antara kerja keras, kemurahan hati, kemampuan membaca kesempatan, serta kecerdasan dalam mengambil keputusan finansial. Karena itu, kebiasaan menghabiskan uang tidak selalu membuat kondisi keuangan mereka langsung terganggu.

Dilansir dari Naurakom, ada tiga shio yang disebut tetap mampu menjaga kemapanan finansial meskipun gemar memanjakan diri dan mengeluarkan uang. Apakah shio Anda termasuk?

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci disebut mempunyai selera tinggi dan menyukai berbagai hal yang memberikan kenyamanan. Mereka tidak sekadar bermimpi memiliki banyak uang, tetapi juga bersedia bekerja keras untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan.

Sejak relatif muda, mereka dikaitkan dengan pemahaman yang cukup baik mengenai nilai uang. Sebagian dari penghasilan mereka juga dapat diarahkan untuk sesuatu yang dianggap mampu memberikan manfaat bagi perkembangan diri.

Meski begitu, gaya hidup yang senang memanjakan diri membuat Shio Kelinci terkadang terlihat boros. Mereka tidak terlalu ragu mengeluarkan uang untuk barang atau pengalaman yang sebenarnya bukan kebutuhan utama.

Namun, kebiasaan tersebut disebut tidak selalu membuat mereka kehilangan kendali atas keuangan. Mereka cenderung tetap mempunyai gambaran mengenai masa depan dan berusaha mencari sumber pendapatan yang dapat menjaga kondisi finansial.

Kecerdasan serta kemampuan menemukan peluang yang menguntungkan juga dipercaya menjadi salah satu faktor yang membantu Shio Kelinci mempertahankan kemapanan.

2. Shio Anjing

Shio Anjing dikenal menyukai kesenangan dan tidak keberatan mengeluarkan uang untuk menikmati hidup. Sifat royal mereka bahkan tidak hanya ditujukan kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang-orang di sekitarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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