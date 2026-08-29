6 Zodiak yang Tajir Melintir, Punya Bakat Menarik Kekayaan Sejak Lahir

JawaPos.com - Enam zodiak ini memiliki hubungan yang kuat soal keuangan, kestabilan hidup, dan pertumbuhan finansial.

Mereka dianggap dapat menarik kekayaan dengan lebih mudah. Soal Sukses, mereka sangat unggul.

Kesempatan seolah datang pada mereka, uang mengalir dengan mudah, serta berbagai hal tampak berjalan sesuai keinginan.

Berdasarkan informasi dari laman astrologer berikut empat zodiak yang dikenal tajir melintir dengan aura old money yang kuat.

Taurus

Taurus dikenal memiliki karakter yang praktis. Sifat tersebut membantu mereka untuk membangun kekayaan yang bertahan dalam jangka panjang. Mereka tidak terlalu tertarik mendapatkan uang dengan cepat.

Sebaliknya, taurus lebih fokus membangun pondasi keuangan yang kuat, melakukan investasi dengan bijak, serta menabung secara konsisten.

Capricorn

Capricorn merupakan sosok yang bekerja dalam diam dan selalu memiliki rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Mereka mendapatkan uang melalui kerja keras, dedikasi, serta perencanaan yang matang. Capricorn mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan dalam jangka panjang.

Leo

Leo memiliki kepercayaan diri, kreativitas, dan kepribadian yang membantu mereka meraih kesuksesan.