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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14.23 WIB

6 Zodiak yang Tajir Melintir, Punya Bakat Menarik Kekayaan Sejak Lahir

Ilustrasi old money/Magnific - Image

Ilustrasi old money/Magnific

JawaPos.com - Enam zodiak ini memiliki hubungan yang kuat soal keuangan, kestabilan hidup, dan pertumbuhan finansial.

Mereka dianggap dapat menarik kekayaan dengan lebih mudah. Soal Sukses, mereka sangat unggul.

Kesempatan seolah datang pada mereka, uang mengalir dengan mudah, serta berbagai hal tampak berjalan sesuai keinginan.

Berdasarkan informasi dari laman astrologer berikut empat zodiak yang dikenal tajir melintir dengan aura old money yang kuat.   

Taurus dikenal memiliki karakter yang praktis. Sifat tersebut membantu mereka untuk membangun kekayaan yang bertahan dalam jangka panjang. Mereka tidak terlalu tertarik mendapatkan uang dengan cepat.

Sebaliknya, taurus lebih fokus membangun pondasi keuangan yang kuat, melakukan investasi dengan bijak, serta menabung secara konsisten. 

Capricorn merupakan sosok yang bekerja dalam diam dan selalu memiliki rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Mereka mendapatkan uang melalui kerja keras, dedikasi, serta perencanaan yang matang. Capricorn mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan dalam jangka panjang.

Leo memiliki kepercayaan diri, kreativitas, dan kepribadian yang membantu mereka meraih kesuksesan.

Mereka tidak takut memiliki impian besar dan biasanya memiliki karisma untuk membuat orang lain percaya pada impian tersebut. Leo sering berkembang dalam bidang seperti media, kewirausahaan, hiburan, dan branding.

Editor: Hanny Suwindari
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