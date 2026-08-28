Bukan Makin Tua Makin Sulit, 3 Weton Ini Justru Diramal Makin Tajir

Ilustrasi Kaya raya (Freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut masih menjadi bagian dari kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.
Menariknya, ada sejumlah weton yang dalam tafsir Primbon Jawa dipercaya memiliki pola rezeki yang semakin baik seiring bertambahnya usia. Artinya, masa dewasa hingga usia matang justru dianggap menjadi periode ketika kondisi kehidupan dan finansial mereka semakin mapan.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan tradisional sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang. Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, serta cara mengelola keuangan tetap memiliki peran penting dalam menentukan kesejahteraan.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tiga weton yang disebut memiliki peruntungan menarik karena semakin bertambah usia, rezekinya dipercaya semakin berkembang.
Pemilik weton Minggu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang dermawan, cerdas, serta mampu membedakan hal yang dianggap baik dan kurang baik. Mereka juga dikenal memiliki karakter yang cukup tertutup sehingga tidak selalu mudah menceritakan persoalan pribadinya kepada orang lain.
Walaupun cenderung menjaga privasi, Minggu Pahing disebut memiliki wawasan luas dan kemampuan beradaptasi yang baik. Hal tersebut membuat mereka dapat menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan maupun situasi yang berbeda.
Weton ini juga dipercaya memiliki beragam kemampuan sehingga dapat menekuni berbagai bidang pekerjaan. Ketekunan dan kemampuan memanfaatkan potensi diri menjadi modal untuk mengejar kesuksesan.
Dalam urusan keuangan, pemilik Minggu Pahing disebut cukup menghargai nilai uang. Mereka cenderung memilih hidup sederhana, berhati-hati dalam mengeluarkan uang, dan mempertimbangkan kebutuhan sebelum melakukan pengeluaran.
Menurut tafsir Primbon Jawa, Minggu Pahing berada di bawah naungan Waseso Segoro, yang sering dikaitkan dengan kelimpahan rezeki dan pengaruh yang luas. Karena itu, weton ini dipercaya mempunyai pola kehidupan yang semakin mapan seiring bertambahnya usia.
Rabu Pon dikenal sebagai weton yang mempunyai karakter sopan dan mampu membaca keadaan di sekitarnya. Dalam mengambil keputusan, mereka cenderung berhati-hati karena ingin memastikan setiap langkah yang dilakukan memberikan hasil terbaik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!