Bukan Makin Tua Makin Sulit, 3 Weton Ini Justru Diramal Makin Tajir

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut masih menjadi bagian dari kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Menariknya, ada sejumlah weton yang dalam tafsir Primbon Jawa dipercaya memiliki pola rezeki yang semakin baik seiring bertambahnya usia. Artinya, masa dewasa hingga usia matang justru dianggap menjadi periode ketika kondisi kehidupan dan finansial mereka semakin mapan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan tradisional sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang. Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, serta cara mengelola keuangan tetap memiliki peran penting dalam menentukan kesejahteraan.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tiga weton yang disebut memiliki peruntungan menarik karena semakin bertambah usia, rezekinya dipercaya semakin berkembang.

1. Minggu Pahing Pemilik weton Minggu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang dermawan, cerdas, serta mampu membedakan hal yang dianggap baik dan kurang baik. Mereka juga dikenal memiliki karakter yang cukup tertutup sehingga tidak selalu mudah menceritakan persoalan pribadinya kepada orang lain.

Walaupun cenderung menjaga privasi, Minggu Pahing disebut memiliki wawasan luas dan kemampuan beradaptasi yang baik. Hal tersebut membuat mereka dapat menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan maupun situasi yang berbeda.

Weton ini juga dipercaya memiliki beragam kemampuan sehingga dapat menekuni berbagai bidang pekerjaan. Ketekunan dan kemampuan memanfaatkan potensi diri menjadi modal untuk mengejar kesuksesan.

Dalam urusan keuangan, pemilik Minggu Pahing disebut cukup menghargai nilai uang. Mereka cenderung memilih hidup sederhana, berhati-hati dalam mengeluarkan uang, dan mempertimbangkan kebutuhan sebelum melakukan pengeluaran.

Menurut tafsir Primbon Jawa, Minggu Pahing berada di bawah naungan Waseso Segoro, yang sering dikaitkan dengan kelimpahan rezeki dan pengaruh yang luas. Karena itu, weton ini dipercaya mempunyai pola kehidupan yang semakin mapan seiring bertambahnya usia.