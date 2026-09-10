Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Jumat, 11 September 2026 | 01.35 WIB

3 Shio yang di Akhir Tahun 2026 ini Mendapatkan Limpahan Rezeki, Kejujuran Bawa Banyak Berkah 

Shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 akan mendapatkan limpahan rezeki saat kejujuran membawa banyak berkah. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 akan mendapatkan limpahan rezeki saat kejujuran membawa banyak berkah. (dok: magnific)

JawaPos.com - Kebiasaan baik sering kali dianggap tidak dapat memberikan manfaat oleh sebagian orang.

Padahal, rezeki tak terduga kerap kali hadir melalui cara-cara yang tidak pernah disangka-sangka oleh kebanyakan orang.

Pada tahun kuda api ini sendiri ada segelintir pihak yang diprediksi mendapatkan banyak hal baik dari watak atau kebiasaannya sehari-hari.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 akan mendapatkan limpahan rezeki saat kejujuran membawa banyak berkah.

1. Shio Anjing 

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio anjing dikatakan akan mendapatkan rezeki tak terduga dalam waktu dekat ini.

Hidup yang dijalani bahkan dimungkinkan bisa berubah dengan begitu drastis lantaran rezeki yang didapatkan.

Mereka tidak perlu lagi bersusah payah menahan diri lantaran tak punya uang sebab duit tabungan kini punya jumlah yang banyak.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Zodiak Beruntung Besok 11 September 202: Rezeki Menguat dan Masalah Mulai Terurai - Image
Zodiak

6 Zodiak Beruntung Besok 11 September 202: Rezeki Menguat dan Masalah Mulai Terurai

Jumat, 11 September 2026 | 00.21 WIB

3 Weton yang Bakal Panen Rezeki di Akhir Tahun 2026, Finansial Meningkat sampai Bikin Pangling - Image
Zodiak

3 Weton yang Bakal Panen Rezeki di Akhir Tahun 2026, Finansial Meningkat sampai Bikin Pangling

Kamis, 10 September 2026 | 23.58 WIB

Bukan Sekadar Hoki, 7 Shio Ini Disebut Punya Rezeki Besar karena Kejujuran - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Hoki, 7 Shio Ini Disebut Punya Rezeki Besar karena Kejujuran

Kamis, 10 September 2026 | 21.43 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore