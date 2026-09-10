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Kamis, 10 September 2026 | 23.58 WIB

3 Weton yang Bakal Panen Rezeki di Akhir Tahun 2026, Finansial Meningkat sampai Bikin Pangling

Weton yang diramalkan bakal panen rezeki di akhir tahun 2026 saat finansial meningkat sampai bikin pangling. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan bakal panen rezeki di akhir tahun 2026 saat finansial meningkat sampai bikin pangling. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon terdapat satu periode waktu saat rezeki bisa diperoleh secara maksimal.

Pada momen tersebut seseorang dimungkinkan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang menguntungkan dalam hidup.

Situasi keuangan yang memprihatinkan pun bisa seketika berubah sampai-sampai hidup pun jadi makin terasa menggembirakan dan penuh harapan.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bakal panen rezeki di akhir tahun 2026 saat finansial meningkat sampai bikin pangling.

1. Weton Minggu Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Kliwon umumnya memiliki ketegasan.

Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 ini akan datang kesempatan yang bisa membuat hidup mereka beranjak lebih baik.

Dimungkinkan rezeki akan hadir dalam bentuk kenaikan atau promosi jabatan di tempat kerja.

Editor: Novia Tri Astuti
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