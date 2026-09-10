6 Shio Pengusaha Hebat, Berani Ambil Risiko dan Jago Melihat Peluang

JawaPos.com – Dunia usaha membutuhkan keberanian, ketekunan, kemampuan membaca peluang, serta kecakapan dalam mengambil keputusan. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki karakter yang mendukung seseorang untuk menekuni dunia bisnis.

Karakter seperti percaya diri, pandai membangun relasi, mampu beradaptasi, hingga berani menghadapi risiko sering dianggap menjadi modal penting bagi seorang pengusaha.

Karena itu, menarik untuk melihat shio mana saja yang dalam ramalan tradisional disebut memiliki potensi kuat untuk mencapai kesuksesan melalui bisnis.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki karakter sebagai pengusaha hebat dan berpeluang memperoleh penghasilan besar.

Berikut daftarnya:

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal memiliki karakter berani dan penuh percaya diri. Dalam dunia bisnis, sifat tersebut dipercaya membuat mereka tidak mudah mundur ketika harus menghadapi tantangan atau mengambil keputusan berisiko.

Pemilik shio ini juga kerap dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka disebut mampu memengaruhi dan mendorong orang lain untuk mengikuti visi yang dimiliki.

Selain itu, kreativitas menjadi salah satu kekuatan Shio Macan. Kemampuan menghasilkan gagasan baru membuat mereka dipercaya mampu menemukan peluang yang belum banyak dilirik orang lain.