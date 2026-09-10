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Rabbany Wanadriani
Kamis, 10 September 2026 | 21.32 WIB

7 Shio Paling Beruntung, Konon Rezekinya Lancar dan Cepat Kaya

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kesuksesan finansial menjadi salah satu hal yang banyak diimpikan. Ada orang yang harus melewati proses panjang sebelum menikmati hasil kerja kerasnya, tetapi ada pula yang dipercaya memiliki keberuntungan lebih besar sejak usia muda.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan perjalanan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Setiap shio dipercaya memiliki karakteristik serta keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan karier dan keuangan.

Dilansir dari Naurakom, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan finansial sejak usia muda. Prediksi ini tentu merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Berikut tujuh shio yang masuk dalam daftar tersebut:

1. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan membaca situasi. Karakter tersebut dipercaya membuat mereka cukup pandai menemukan kesempatan yang berpotensi memberikan keuntungan.

Selain cerdas, mereka juga dikenal tekun dan cukup berhati-hati dalam mengatur keuangan. Kombinasi antara kemampuan melihat peluang dan kebiasaan mengelola uang dengan baik dipercaya dapat membantu Shio Tikus mencapai kestabilan finansial lebih cepat.

2. Shio Naga

Shio Naga kerap dikaitkan dengan karakter percaya diri serta kemampuan memimpin. Mereka disebut memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dan mencoba berbagai kesempatan baru.

Kemampuan berkomunikasi dan kreativitas juga menjadi keunggulan yang dipercaya mendukung perjalanan karier mereka. Tidak sedikit bidang usaha atau pekerjaan yang memungkinkan karakter tersebut berkembang, terutama bagi mereka yang tertarik membangun bisnis sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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