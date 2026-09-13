Bukan Sekadar Beruntung, 5 Shio Ini Punya Bakat Alami yang Membuatnya Disegani

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio tidak hanya digunakan untuk melihat ramalan keberuntungan. Tradisi ini juga kerap dikaitkan dengan karakter, potensi, serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tiongkok, beberapa di antaranya dipercaya memiliki karakter yang lebih menonjol. Mereka disebut mempunyai keberanian, ambisi, kreativitas, hingga kemampuan memimpin yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian.

Karakter tersebut membuat sebagian pemilik shio tertentu dianggap mampu berkembang menjadi sosok berpengaruh. Mereka juga dipercaya dapat bangkit ketika menghadapi kegagalan dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai modal untuk meraih pencapaian berikutnya.

Dilansir dari Business Insider, berikut lima shio yang disebut memiliki bakat menonjol dan berpotensi menjadi panutan bagi orang-orang di sekitarnya.

1. Shio Macan Macan dikenal sebagai salah satu shio dengan karakter kuat dan penuh percaya diri. Pemilik shio ini dipercaya memiliki aura yang membuat kehadirannya mudah diperhatikan oleh orang lain.

Keberanian menjadi salah satu keunggulan utama mereka. Ketika memiliki target, mereka tidak ragu mengambil keputusan besar untuk mendekati tujuan tersebut.

Selain berani, Macan juga dikaitkan dengan kemampuan memimpin dan menginspirasi. Kreativitas serta karisma yang dimiliki membuat mereka berpotensi tampil menonjol dalam berbagai bidang.

Tidak mengherankan apabila karakter Macan kerap dikaitkan dengan sosok yang mampu berada di posisi penting dan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain.

2. Shio Ayam Shio Ayam dipercaya memiliki kedisiplinan dan konsistensi yang kuat. Mereka bukan tipe yang mudah menyerah hanya karena hasil yang diinginkan belum terlihat dalam waktu singkat.