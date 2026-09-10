Lakuning Banyu: 5 Weton Fleksibel dan Berpengaruh Besar Menurut Primbon Jawa

Weton Lakuning Banyu yang fleksibel dan berpengaruh menurut Primbon Jawa / foto : Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Lakuning Banyu untuk weton dengan sifat fleksibel layaknya aliran air.

Golongan weton ini dipercaya mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan serta dapat berpengaruh besar.

Kemampuan beradaptasi tersebut menjadi ciri khas yang melekat pada kategori weton ini.

Dilansir dari akun YouTube Energi Weton pada Kamis (10/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Lakuning Banyu tersebut.

1. Rabu legi

Weton Rabu Legi memiliki energi seperti sungai yang mengalir tenang dan menyejukkan sekitarnya. Sifat lembut serta bijaksana menjadi ciri khas yang melekat pada pemilik weton ini.

Kesabaran serta penuh pengertian membuat mereka mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.

Kepandaian menenangkan situasi konflik menjadi kekuatan tersendiri yang dimiliki weton ini. Daya tarik alami membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat mereka.