Rezekinya Mengalir, 5 Weton Lakuning Banyu Ini Punya Keberuntungan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, istilah Lakuning Banyu merujuk pada watak yang menyerupai air: tenang, lentur, dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan apa pun.
Pemilik weton dengan sifat ini biasanya dikenal mudah bergaul, tidak kaku dalam menghadapi masalah, dan punya cara berpikir yang jernih saat mengambil keputusan.
Karakter mereka yang menenangkan juga membuat mereka sering dipercaya sebagai sosok penengah ketika terjadi konflik di sekitarnya.
Dari sisi kehidupan, weton Lakuning Banyu diyakini memiliki aliran rezeki yang stabil dan cenderung datang tanpa banyak hambatan.
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Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, disebutkan ada lima weton Lakuning Banyu yang dipercaya memiliki keberuntungan yang terus mengalir menurut Primbon Jawa.
Mereka yang terlahir di Rabu Legi memiliki kepribadian bak sungai yang mengalir tenang, membawa kesejukan ke semua orang di sekitarnya.
Pribadi dengan neptu 14 (Rabu bernilai 7, Legi bernilai 5) ini secara alami menunjukkan kesabaran dan pengertian mendalam terhadap permasalahan orang lain.
Kemampuan adaptasi sosial yang dimiliki membuat mereka mudah diterima dalam berbagai kalangan masyarakat tanpa hambatan berarti.
Kehadiran mereka seringkali menjadi penengah saat konflik terjadi, dengan sikap bijaksana yang menenangkan suasana panas.
Pancaran aura positif yang dimiliki menciptakan rasa nyaman bagi siapapun yang berinteraksi dengannya.
Dalam keseharian, pemilik weton ini kerap menjadi tempat curhat terpercaya, pendengar yang tak pernah menghakimi.
Nasihat bijak yang keluar dari mulut mereka terasa menenangkan dan penuh pertimbangan matang.
Beberapa tokoh spiritual dan pemimpin besar dalam sejarah menunjukkan karakteristik serupa, mendapatkan kepercayaan bukan dari agresivitas tetapi kebijaksanaan.
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