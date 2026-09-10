6 Weton Unggulan Tak Disangka-Sangka Mampu Mengelola Kekayaan Hingga Rezekinya Tak Putus

Weton tibo sri dengan rezeki melimpah dan kemakmuran menurut primbon Jawa (Magnific/Lifeforstock)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya sekedar tanda kelahiran.

Weton dianggap menyimpan informasi penting mengenai perjalanan hidup, rezeki, jodoh, dan keberuntungan individu.

Berdasarkan primbon Jawa, ada beberapa weton yang diyakini memiliki kemampuan luar biasa dalam mengelola kekayaan.

Mereka tidak hanya cekatan dalam memperoleh uang, tetapi juga handal dalam merawat, menggandakan, serta memastikan agar rezeki selalu tersedia.



Sering kali, individu dengan weton yang istimewa ini tampak biasa saja, namun dengan keajaiban, kekayaan datang seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti.

Dilansir dari Youtube, terdapat 6 weton pilihan yang diperkirakan mampu mengelola kekayaan dengan baik sehingga rezekinya terus mengalir.



1. Weton Senin Legi – Si Pengatur Aset Tersembunyi



Mereka yang lahir pada hari Senin Legi dikenal sebagai orang-orang yang cerdas dan teliti.

Mereka tidak mudah terpengaruh oleh kemewahan yang mencolok, tetapi tahu kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi.



Primbon menyatakan bahwa Senin Legi memiliki sifat hemat dan ulet.

Jadi, wajar saja jika orang-orang dengan weton ini mampu menabung dalam jumlah yang signifikan, meskipun pendapatannya biasa.

Kekayaan mereka bagaikan air dalam sumur, tidak pernah kosong meskipun terus diambil.



2. Weton Rabu Pahing – Magnet Kekayaan Tak Terduga



Rabu Pahing adalah weton yang dikenal karena aura keberuntungannya yang kuat.

Mereka yang lahir di hari ini sering kali meraih keuntungan yang tidak terduga: proyek besar, bisnis yang sukses, dan keberuntungan yang tiba-tiba.



Keistimewaannya adalah mereka tidak hanya pandai mendapatkan harta, tetapi juga terampil dalam mengelolanya.

Uang yang datang tidak diabaikan begitu saja, tetapi digunakan kembali menjadi sumber pendapatan baru.

Rabu Pahing dapat dianggap memiliki “magnet kekayaan” yang sulit disandingkan.



3. Weton Jumat Kliwon – Si Penjaga Kemakmuran



Jumat Kliwon merupakan weton yang dipenuhi misteri dan sering diasosiasikan dengan kewibawaan serta pesona.

Dalam hal keuangan, mereka dipercaya bisa menjaga harta dengan baik.

Mereka tidak boros, tidak ceroboh, dan selalu berhati-hati dalam keputusan yang diambil.



Menurut primbon, Jumat Kliwon memiliki “daya tarik kemakmuran” yang membuat mereka jarang mengalami kemiskinan.

Meski dalam situasi sulit, selalu terdapat jalan untuk bangkit.

Kekayaan mereka mirip ladang subur yang terus memberikan hasil.



4. Weton Minggu Wage – Si Pemburu Peluang Besar



Orang-orang yang berbintang Minggu Wage dikenal dengan semangat juang yang tinggi.

Mereka berani mencoba hal-hal baru, tidak takut gagal, dan pandai dalam melihat peluang.

Sikap inilah yang membuat mereka terus berkembang dalam hal rezeki.



Primbon menyebutkan bahwa Minggu Wage sering kali “dikejar uang”.

Usaha kecil bisa berkembang menjadi besar di tangan mereka, dan bisnis sederhana dapat memberikan keuntungan yang melimpah.

Seolah mereka memiliki naluri alami dalam menangkap kesempatan emas.



5. Weton Kamis Pon – Si Perencana Masa Depan



Kamis Pon membawa aura kesabaran, ketenangan, dan kebijaksanaan.

Individu dengan weton ini biasanya lebih suka merencanakan keuangan dengan cermat.

Mereka tahu kapan harus menabung, kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi, dan kapan saat yang tepat untuk menikmati hasil kerja keras.



Tidak heran jika Kamis Pon sering disebut sebagai “perencana keuangan” dalam primbon Jawa.

Kekayaan mereka jarang terbuang sia-sia, karena setiap rupiah ditempatkan dengan bijaksana.

Dengan cara ini, rezeki selalu tetap mengalir.



6. Weton Selasa Kliwon – Si Pemilik Harta Berlapis



Terakhir, Selasa Kliwon dianggap memiliki potensi rezeki yang sangat besar.

Mereka biasanya memiliki berbagai sumber pendapatan, seolah-olah alam semesta telah menyiapkan jalur untuk kesuksesan mereka.



Ketekunan mereka membuat Selasa Kliwon jarang melakukan kesalahan dalam mengatur keuangan.

Mereka juga dikenal sebagai orang yang murah hati, sehingga semakin banyak yang mereka berikan, semakin melimpah rezeki yang datang kepada mereka.



Kesimpulan: Kekayaan Tidak Hanya Dikejar, Tetapi Juga Dipelihara



Primbon Jawa menunjukkan bahwa rezeki bukan hanya hasil dari kerja keras, melainkan juga terkait dengan weton kelahiran yang membawa sifat tertentu.