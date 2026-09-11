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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 12 September 2026 | 04.12 WIB

Tak Perlu Pamer Kekayaan, 7 Sikap Ini Bisa Pancarkan Aura Berkelas

ilustrasi wanita berkelas. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi wanita berkelas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Banyak orang menganggap kesan berkelas identik dengan kekayaan. Pakaian bermerek, kendaraan mahal, hingga barang-barang eksklusif sering dianggap sebagai penanda status seseorang.

Padahal, kesan elegan tidak selalu ditentukan oleh harga barang yang dikenakan. Cara seseorang berbicara, membawa diri, memperlakukan orang lain, hingga menjaga penampilan justru dapat memberikan kesan yang jauh lebih kuat.

Dari sudut pandang psikologi, karakter dan kebiasaan tertentu dapat memengaruhi bagaimana seseorang dipersepsikan oleh orang-orang di sekitarnya.

Dilansir dari YourTango, terdapat sejumlah hal sederhana yang dapat membuat seseorang terlihat lebih berkelas tanpa harus menunjukkan kekayaan secara berlebihan.

1. Percaya Diri, tetapi Tidak Suka Pamer

Orang yang memiliki kepercayaan diri biasanya tidak merasa perlu terus-menerus membuktikan kualitas dirinya kepada orang lain.

Mereka nyaman dengan siapa dirinya dan tidak bergantung sepenuhnya pada pujian maupun pengakuan dari lingkungan.

Menariknya, rasa percaya diri tersebut justru terlihat lebih elegan ketika tidak disertai kesombongan. Mereka dapat menunjukkan kemampuan tanpa meremehkan orang lain atau berusaha menjadi pusat perhatian.

2. Memilih Aksesori yang Sederhana

Penampilan berkelas tidak selalu membutuhkan aksesori yang mencolok. Justru pilihan yang sederhana dan sesuai dengan keseluruhan penampilan sering memberikan kesan lebih elegan.

Aksesori minimalis juga dapat membuat penampilan terlihat lebih teratur dan tidak berlebihan. Pemilihan barang yang tepat menunjukkan bahwa seseorang mengetahui apa yang dibutuhkan dan tidak merasa harus menggunakan segala sesuatu sekaligus.

3. Memiliki Bahasa Tubuh yang Tenang

Cara seseorang berdiri, berjalan, berbicara, dan melakukan kontak mata turut menentukan kesan yang ditimbulkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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