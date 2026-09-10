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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 10 September 2026 | 13.35 WIB

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Como menjamu RB Leipzig di Giuseppe Sinigaglia pada laga Liga Champions dengan ambisi meraih kemenangan dalam debut Eropa mereka. (Como) - Image

Como menjamu RB Leipzig di Giuseppe Sinigaglia pada laga Liga Champions dengan ambisi meraih kemenangan dalam debut Eropa mereka. (Como)

JawaPos.com — Como diprediksi mampu mengalahkan RB Leipzig dengan skor 2-1 pada laga Liga Champions di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Jumat (11/9/2026) pukul 02.00 WIB.

Debutan asal Italia itu akan menjalani pertandingan Eropa pertamanya dengan menjamu Leipzig setelah finis keempat Serie A musim lalu, sekaligus berambisi memberi kejutan di panggung elite Eropa.

Bagaimana perjalanan Como hingga tampil di Liga Champions?

Como menatap debut Liga Champions setelah menorehkan pencapaian luar biasa dengan finis di posisi keempat Serie A musim lalu.

Tim asuhan Cesc Fabregas itu mengamankan tiket empat besar setelah meraih empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, sekaligus mengungguli klub mapan seperti AC Milan dan Juventus.

Pencapaian tersebut terasa semakin istimewa karena Como baru kembali ke kasta tertinggi Italia dua tahun lalu dan masih bermain di Serie D pada 2019.

Kini, klub Lombardy itu tidak sekadar menjadi pelengkap di Liga Champions, tetapi datang dengan skuad ambisius setelah investasi besar dari pemilik mereka mulai menunjukkan hasil.

Performa Como sepanjang tahun ini juga menjadi alasan mereka layak diperhitungkan.

Hanya Inter Milan yang mengumpulkan poin lebih banyak pada periode tersebut, sementara Como berhasil meraih kemenangan tandang atas Napoli dan Genoa.

Kekuatan Como tidak hanya terletak pada lini serang yang dihuni pemain seperti Nico Paz dan Tasos Douvikas.

Mereka juga memiliki catatan pertahanan impresif dengan 19 clean sheet, terbanyak di Serie A musim lalu, sehingga Fabregas memiliki fondasi kuat untuk menghadapi lawan dengan pengalaman Eropa lebih banyak.

Editor: Banu Adikara
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