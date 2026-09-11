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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 11 September 2026 | 14.11 WIB

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

Esteban Lepaul menjadi tumpuan Rennes saat menjamu Marseille pada pekan keempat Ligue 1 2026/2027 di Roazhon Park. (Rennes) - Image

Esteban Lepaul menjadi tumpuan Rennes saat menjamu Marseille pada pekan keempat Ligue 1 2026/2027 di Roazhon Park. (Rennes)

JawaPos.com — Rennes berpeluang mengamankan kemenangan saat menjamu Marseille di Roazhon Park pada pekan keempat Ligue 1 2026/2027, Sabtu (12/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Les Rouge et Noir sedang dalam tren positif dengan tujuh poin dari tiga pertandingan, sedangkan Marseille baru mengoleksi tiga poin setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Rennes Sedang Tampil Meyakinkan

Rennes menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan di Ligue 1 musim ini dan menempati posisi kelima dengan tujuh poin dari tiga pertandingan.

Tim asuhan Franck Haise mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain sebelum meraih kemenangan atas Le Mans dan Angers.

Performa tersebut menjadi modal penting bagi Rennes untuk menghadapi Marseille yang sedang mencari momentum kebangkitan.

Pada pertandingan terakhir, Rennes mampu mengalahkan Angers dengan skor 2-1 setelah mencetak dua gol cepat yang membuat mereka lebih nyaman mengendalikan pertandingan.

Produktivitas menjadi salah satu kekuatan utama Rennes pada awal musim ini dengan tujuh gol dari tiga pertandingan.

Hanya Strasbourg yang mencatat jumlah gol lebih banyak, meski lini belakang Rennes masih perlu dibenahi karena sudah kebobolan lima kali.

Rennes juga memiliki catatan kandang yang cukup meyakinkan saat berhadapan dengan Marseille.

Editor: Banu Adikara
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