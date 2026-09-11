Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

Esteban Lepaul menjadi tumpuan Rennes saat menjamu Marseille pada pekan keempat Ligue 1 2026/2027 di Roazhon Park. (Rennes)
JawaPos.com — Rennes berpeluang mengamankan kemenangan saat menjamu Marseille di Roazhon Park pada pekan keempat Ligue 1 2026/2027, Sabtu (12/9/2026) pukul 01.45 WIB.
Les Rouge et Noir sedang dalam tren positif dengan tujuh poin dari tiga pertandingan, sedangkan Marseille baru mengoleksi tiga poin setelah menelan dua kekalahan beruntun.
preBaca Juga: Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Rennes menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan di Ligue 1 musim ini dan menempati posisi kelima dengan tujuh poin dari tiga pertandingan.
Tim asuhan Franck Haise mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain sebelum meraih kemenangan atas Le Mans dan Angers.
Performa tersebut menjadi modal penting bagi Rennes untuk menghadapi Marseille yang sedang mencari momentum kebangkitan.
Pada pertandingan terakhir, Rennes mampu mengalahkan Angers dengan skor 2-1 setelah mencetak dua gol cepat yang membuat mereka lebih nyaman mengendalikan pertandingan.
Produktivitas menjadi salah satu kekuatan utama Rennes pada awal musim ini dengan tujuh gol dari tiga pertandingan.
Hanya Strasbourg yang mencatat jumlah gol lebih banyak, meski lini belakang Rennes masih perlu dibenahi karena sudah kebobolan lima kali.
Rennes juga memiliki catatan kandang yang cukup meyakinkan saat berhadapan dengan Marseille.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022