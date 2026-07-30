Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

Malik Bawazier bersama sang istri, Cut Keke. (Instagram: cutkeke_xavier)
JawaPos.com - Kasus dugaan perzinaan yang menyeret nama Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier, suami artis Cut Keke, masih terus menjadi perhatian publik.
Aris selaku suami sah Endah mengalami tekanan emosional dan sakit hati setelah mengetahui dugaan hubungan terlarang tersebut. Perasaan itu diungkapkan kuasa hukumnya, Riphat Senikentara, usai pemeriksaan kliennya di Polda Metro Jaya.
Riphat mengatakan kondisi psikologis Aris masih terpukul terkait kasusndugaan perzinaan yang kini masih diproses secara hukum. Menurutnya, hingga saat ini belum ada kepastian apakah akan ada upaya perdamaian dengan pihak Malik atau tidak.
"Klien saya merasa sakit hati ya. Belum tahu (akan ada perdamaian atau tidak)," katanya.
Ia menilai, reaksi Aris yang sakit hati merupakan hal yang wajar sebagai seorang suami. Riphat bahkan mengajak untuk membayangkan apabila berada dalam posisi kliennya.
"Gimana coba kalau teman-teman punya istri, terus istrinya ada dugaan tindak pidana seperti ini. Pasti marah kan, pasti sakit hati, pasti kecewa," tuturnya.
Riphat juga membeberkan awal mula Aris mengetahui dugaan hubungan terlarang antara Endah Fitrianingsih dengan Malik Bawazier. Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi secara tidak sengaja ketika Aris mendatangi sebuah unit apartemen.
"Pada dasarnya kan sebelumnya klien kami ini berkunjung ke unit apartemen terlapor, klien kami berkunjung dan ternyata nggak sengaja ketemu di lobi," ungkapnya.
Pertemuan di lobi apartemen itu kemudian memunculkan kecurigaan adanya hubungan terlarang antara Endah dan Malik. "Ketemu di lobi apartemen terlapor. Terus ada diskusi-diskusi ya. Dari situ kita coba kumpulkan, ini ada apa gitu ya," katanya.
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