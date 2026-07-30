Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Kamis, 30 Juli 2026 | 20.18 WIB

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

Malik Bawazier bersama sang istri, Cut Keke. (Instagram: cutkeke_xavier) - Image

Malik Bawazier bersama sang istri, Cut Keke. (Instagram: cutkeke_xavier)

JawaPos.com - Kasus dugaan perzinaan yang menyeret nama Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier, suami artis Cut Keke, masih terus menjadi perhatian publik. 

Aris selaku suami sah Endah mengalami tekanan emosional dan sakit hati setelah mengetahui dugaan hubungan terlarang tersebut. Perasaan itu diungkapkan kuasa hukumnya, Riphat Senikentara, usai pemeriksaan kliennya di Polda Metro Jaya.

Riphat mengatakan kondisi psikologis Aris masih terpukul terkait kasusndugaan perzinaan yang kini masih diproses secara hukum. Menurutnya, hingga saat ini belum ada kepastian apakah akan ada upaya perdamaian dengan pihak Malik atau tidak.

"Klien saya merasa sakit hati ya. Belum tahu (akan ada perdamaian atau tidak)," katanya. 

Ia menilai, reaksi Aris yang sakit hati merupakan hal yang wajar sebagai seorang suami. Riphat bahkan mengajak untuk membayangkan apabila berada dalam posisi kliennya.

"Gimana coba kalau teman-teman punya istri, terus istrinya ada dugaan tindak pidana seperti ini. Pasti marah kan, pasti sakit hati, pasti kecewa," tuturnya.

Riphat juga membeberkan awal mula Aris mengetahui dugaan hubungan terlarang antara Endah Fitrianingsih dengan Malik Bawazier. Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi secara tidak sengaja ketika Aris mendatangi sebuah unit apartemen.

"Pada dasarnya kan sebelumnya klien kami ini berkunjung ke unit apartemen terlapor, klien kami berkunjung dan ternyata nggak sengaja ketemu di lobi," ungkapnya.

Pertemuan di lobi apartemen itu kemudian memunculkan kecurigaan adanya hubungan terlarang antara Endah dan Malik. "Ketemu di lobi apartemen terlapor. Terus ada diskusi-diskusi ya. Dari situ kita coba kumpulkan, ini ada apa gitu ya," katanya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Malik Bawazier dan Cut Keke Masih Bungkam Soal Kasus Perzinaan Laporan Suami Endah Fitrianingsih - Image
Entertainment

Malik Bawazier dan Cut Keke Masih Bungkam Soal Kasus Perzinaan Laporan Suami Endah Fitrianingsih

Kamis, 30 Juli 2026 | 15.50 WIB

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan - Image
Entertainment

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

Kamis, 30 Juli 2026 | 02.12 WIB

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya - Image
Entertainment

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

Rabu, 29 Juli 2026 | 18.51 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore