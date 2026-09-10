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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 10 September 2026 | 13.52 WIB

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

Slavia Prague menghadapi Lens pada laga pembuka League Phase Liga Champions 2026/2027 di Fortuna Arena. (Slavia Prague) - Image

Slavia Prague menghadapi Lens pada laga pembuka League Phase Liga Champions 2026/2027 di Fortuna Arena. (Slavia Prague)

JawaPos.com — Slavia Prague menjamu Lens di Fortuna Arena, Republik Ceko, pada laga pembuka League Phase Liga Champions 2026/2027, Jumat (11/9/2206) pukul 02.00 WIB, dengan kedua tim sama-sama membawa modal berbeda.

Slavia Prague belum terkalahkan di kompetisi domestik, sedangkan Lens datang setelah menelan dua kekalahan beruntun di Ligue 1.

Slavia Prague Punya Modal Kuat di Kompetisi Domestik

Slavia Prague tampil konsisten sejak awal musim 2026/2027 dengan mengoleksi 17 poin dari tujuh pertandingan Liga Ceko.

Tim asuhan Jindrich Trpisovsky itu meraih lima kemenangan dan dua hasil imbang untuk menempati posisi teratas klasemen.

Performa tersebut semakin meyakinkan setelah Slavia Prague menghancurkan Brno dengan skor 4-0 di kandang pada Sabtu lalu.

Produktivitas tiga gol per pertandingan dari tujuh laga domestik menjadi ancaman serius bagi Lens, terlebih lini pertahanan tuan rumah baru kebobolan lima gol.

Slavia Prague juga memiliki pengalaman lebih banyak di Liga Champions karena musim ini menjadi penampilan keempat mereka di kompetisi tersebut.

Klub berjuluk Red and Whites itu tampil di League Phase musim lalu, tetapi hanya mampu finis di posisi ke-33 setelah mengemas tiga hasil imbang dan lima kekalahan.

Masalah terbesar Slavia Prague justru muncul ketika bermain di Liga Champions karena mereka sedang membawa catatan 19 pertandingan tanpa kemenangan.

Editor: Banu Adikara
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