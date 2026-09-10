Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

Audi Marissa dan Anthony Xie kompak hadir ke sidang cerai perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (istimewa)
JawaPos.com - Keputusan Audi Marissa tidak mengambil hak asuh anak dalam proses perceraiannya dengan Anthony Xie memunculkan beragam asumsi di kalangan netizen. Salah satunya, Audi dituding ingin lepas dari tanggung jawab sebagai ibu.
Tudingan tersebut langsung dibantah oleh kuasa hukum Audi Marissa, Ryan Iswara. Menurut Ryan, keputusan mengenai hak asuh tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai seberapa besar tanggung jawab Audi terhadap anaknya.
Ryan menegaskan, Audi tetap menjalankan perannya sebagai ibu meski hak asuh anak berada di tangan Anthony Xie.
"Nggak seperti itu (lepas tanggung jawab). Dia itu ibu yang baik," tegas Ryan Iswara saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9).
Ia menjelaskan, Audi tetap terlibat secara langsung dalam berbagai kebutuhan anak. Mulai dari mengantar anak ke sekolah hingga memastikan kebutuhan sehari-hari terpenuhi dengan baik.
"Audi tetap ngantar anaknya ke sekolah, tetap ngasih makan anaknya. Dia tetap bertanggung jawab sama anaknya," lanjut Ryan.
Selain dituding ingin melepaskan tanggung jawab, Audi Marissa juga disebut netizen sengaja menyerahkan hak asuh kepada Anthony Xie karena ingin memiliki kebebasan lebih besar dalam menjalani kehidupan setelah perceraian.
Ryan secara tegas membantah anggapan tersebut. "Nggak begitu. Saya yakin dia nggak kayak gitu," kata Ryan.
Menurutnya, keputusan mengenai hak asuh anak merupakan bagian dari kesepakatan dua orang tua dan tidak otomatis salah satu pihak jadi kehilangan peran dalam hal pengasuhan anak.
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