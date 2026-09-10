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Niko Sulpriyono
Kamis, 10 September 2026 | 16.52 WIB

3 Weton yang Konon Baru Menemukan Peluang Rezeki Setelah Usia 35 Tahun, Benarkah Ada Perubahannya?

Ilustrasi Weton Peluang Rezeki (Unsplash) - Image

Ilustrasi Weton Peluang Rezeki (Unsplash)

JawaPos.com - Ada orang yang sejak muda tampak biasa saja, bahkan harus berkali-kali menghadapi kegagalan sebelum menemukan arah hidup yang benar-benar sesuai. 

Ketika orang-orang di sekitarnya mulai mapan, kariernya mungkin masih tersendat atau usaha yang dibangun belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang tidak selalu dianggap berjalan dengan kecepatan yang sama. 

Ada yang dipercaya memperoleh kemapanan sejak usia muda, tetapi ada pula yang harus melewati berbagai pengalaman, perubahan, dan kegagalan sebelum menemukan jalan rezekinya.

Usia 35 tahun kemudian kerap dipandang sebagai salah satu fase penting dalam pembahasan tersebut. 

Bukan berarti seseorang akan tiba-tiba kaya tepat ketika menginjak usia 35 tahun, melainkan usia tersebut dapat dimaknai sebagai simbol kedewasaan dalam mengambil keputusan. 

Lantas, weton apa saja yang konon memiliki pola perjalanan seperti itu? Mari kita bahas 3 weton ini dihimpun dari YouTube Kidung Primbon.

1. Rabu Pahing, Rezeki Dipercaya Menguat Setelah Banyak Pengalaman

Rabu Pahing termasuk salah satu weton yang dalam berbagai penafsiran primbon kerap dikaitkan dengan karakter kuat dan mandiri. 

Orang yang memiliki weton ini dipercaya mempunyai dorongan untuk menentukan jalannya sendiri dan tidak mudah bergantung kepada orang lain. 

Karakter tersebut dapat menjadi modal dalam membangun pekerjaan maupun usaha, meskipun proses untuk menemukan arah yang tepat tidak selalu berlangsung cepat.

Pada fase awal kehidupan, perjalanan seseorang dengan weton Rabu Pahing dipercaya dapat dipenuhi berbagai percobaan. 

Pekerjaan dapat mengalami perubahan, rencana usaha tidak selalu berjalan sesuai harapan, atau keputusan yang diambil sebelumnya justru menjadi pengalaman berharga. 

Dari berbagai proses tersebut, seseorang perlahan mengenali kemampuan sekaligus batas dirinya.

Ketika memasuki usia yang lebih matang, pengalaman tersebut dipercaya mulai memberikan pengaruh terhadap cara mengambil keputusan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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