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Selasa, 15 September 2026 | 01.27 WIB

3 Weton yang Punya Peluang Banjir Rezeki di Akhir Tahun 2026, Hidup Seketika Berubah Jadi Kaya

Weton yang diramalkan punya peluang banjir rezeki di akhir tahun 2026 saat hidup seketika berubah jadi kaya. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan punya peluang banjir rezeki di akhir tahun 2026 saat hidup seketika berubah jadi kaya. (dok: pexels)

JawaPos.com - Akhir tahun 2026 ini dikatakan akan jadi salah satu periode yang menggembirakan bagi sejumlah pihak.

Segelintir orang diprediksi bisa mengubah nasib hidupnya melalui serangkaian hal baik yang datang menghampiri.

Salah satu yang mungkin hadir di antaranya kelapangan rezeki sehingga hidup yang dijalani pun kian nyaman untuk dijalani.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan punya peluang banjir rezeki di akhir tahun 2026 saat hidup seketika berubah jadi kaya.

1. Weton Jumat Kliwon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Kliwon diyakini mempunyai watak yang bijak.

Menurut perhitungan di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan jadi salah satu yang keuangannya membaik.

Mereka dimungkinkan memperoleh lebih banyak pemasukan sekalipun keadaan kerap berjalan tidak menentu.

Mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang lantaran lebih kreatif dan adaptif dalam menghadapi segala sesuatunya.

2. Weton Selasa Pahing 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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