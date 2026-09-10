7 Weton dengan Pintu Rezeki Kuat Menurut Primbon Jawa, Jalan Hidupnya Penuh Kejutan

JawaPos.com - Pertemuan antara hari dan pasaran dalam kalender Jawa sejak dahulu kerap digunakan untuk membaca kecenderungan watak, karakter, hingga perjalanan hidup seseorang.

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah penafsiran mengenai jalan rezeki berdasarkan weton.

Menariknya, rezeki dalam pandangan tradisi Jawa tidak selalu identik dengan banyaknya uang atau kekayaan yang dimiliki seseorang.

Rezeki dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti pekerjaan yang bertahan, usaha yang berkembang, hubungan baik dengan orang lain, kesempatan baru, kemampuan yang semakin terasah, hingga terhindar dari persoalan yang merugikan.

Karena itu, pembahasan mengenai weton dengan pintu rezeki kuat sebaiknya tidak dimaknai sebagai jaminan bahwa seseorang akan menjadi kaya.

Primbon Jawa merupakan warisan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan renungan untuk memahami karakter dan mengambil hikmah dalam kehidupan.

Lantas, weton apa saja yang dalam sebagian penafsiran dipercaya memiliki jalan rezeki yang menarik?

Berikut 7 weton yang dipercaya punya pintu rezeki besar dilansir dari YouTube Kidung Primbon pada Rabu (09/09).

1. Rabu Pahing

Rabu Pahing memiliki neptu 16 dan termasuk salah satu weton yang dalam sebagian tafsir primbon Jawa dikaitkan dengan kemauan kuat serta daya juang.

Karakter tersebut membuat pemilik weton ini dipercaya memiliki kecenderungan untuk tetap berusaha ketika menghadapi kesulitan.

Jalan rezekinya tidak selalu digambarkan sebagai sesuatu yang datang secara tiba-tiba, melainkan dapat terbentuk melalui kegigihan dalam menjalani proses.

Dalam kehidupan sehari-hari, sifat pantang menyerah dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan pekerjaan maupun usaha.

Ketika mengalami kegagalan, kemampuan untuk mengevaluasi kesalahan lalu mencoba kembali dapat membuka peluang yang sebelumnya tidak terlihat.