Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Kamis, 10 September 2026: Jaga Pikiran dan Kondisi Tubuh

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Kamis, 10 September 2026 membutuhkan perhatian terhadap hubungan antara kondisi pikiran dan keadaan tubuh.
Pengaruh Matahari dapat membuat Aries lebih mudah memikirkan berbagai hal negatif sehingga suasana hati ikut menurun dan tubuh terasa kurang nyaman.
Karena itu, Aries perlu belajar memberikan batas pada pikiran agar persoalan yang belum selesai tidak mengambil seluruh energi sepanjang hari.
Aries mungkin memiliki banyak hal yang sedang dipikirkan secara bersamaan.
Ketika kekhawatiran terus berputar di dalam pikiran, tubuh dapat ikut merasakan dampaknya melalui rasa lelah, sulit berkonsentrasi, atau suasana hati yang kurang baik.
Karena itu, jangan terlalu lama terjebak dalam kebiasaan overthinking, terutama terhadap sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jika terdapat persoalan yang memang belum bisa diselesaikan saat ini, cobalah memberikan waktu khusus untuk memikirkannya.
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Jawa Pos
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