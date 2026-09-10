Ramalan Karier Zodiak Leo Kamis, 10 September 2026: Tetap Fokus dan Abaikan Gangguan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Leo pada Kamis, 10 September 2026 mengajak untuk mempertahankan fokus dan tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain di lingkungan kerja.
Komentar, kritik, atau pendapat seseorang mungkin membuat Leo merasa terganggu dan mulai mempertanyakan cara kerja yang selama ini dijalankan.
Namun, tidak semua perkataan orang lain perlu dijadikan alasan untuk mengubah arah ketika Leo sudah memahami tujuan yang ingin dicapai.
Leo mungkin menghadapi situasi ketika seseorang memberikan komentar mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan.
Perkataan tersebut bisa berupa kritik yang membangun, tetapi bisa pula hanya menjadi pendapat yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan hasil pekerjaan.
Karena itu, Leo perlu belajar membedakan masukan yang memang bermanfaat dengan komentar yang hanya membuat pikiran menjadi tidak tenang.
Jika sebuah kritik mempunyai dasar yang jelas dan dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan, jangan ragu menggunakannya sebagai bahan evaluasi.
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Jawa Pos
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