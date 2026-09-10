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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 10 September 2026 | 20.38 WIB

Lebar Rezeki! 7 Weton Istimewa Hartanya Tak Dipungkiri Peringkat Atas, Setelah Selalu Bersyukur

Ilustrasi Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Rezeki (magnific)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton atau hari lahir diartikan sebagai refleksi perjalanan hidup individu. 

Weton diyakini tidak hanya menandakan karakter seorang, namun juga memberikan petunjuk mengenai rezeki, jodoh, hingga status yang akan diraih. 

Namun, satu hal yang selalu diingat dalam primbon Jawa adalah bahwa memiliki hati yang lapang dan rasa syukur dapat membuka jalan menuju rezeki yang lebih melimpah.

Ada orang yang berusaha keras, namun hidupnya selalu terasa kurang.

Di sisi lain, ada pula yang hidup sederhana tetapi rezeki dan berkah terus mengalir tanpa henti. 

Primbon Jawa menyatakan bahwa hal ini berkaitan dengan weton istimewa yang memiliki sifat lapang hati, tidak cepat iri, dan selalu bersyukur atas apa yang diterima. 

Dari situ, rezekinya semakin melimpah, hartanya berkumpul, dan statusnya meningkat di peringkat atas.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton istimewa yang disebut-sebut dapat merasakan kekayaan berlipat ganda karena hati mereka yang selalu lapang dan penuh rasa syukur.

1. Weton Senin Pahing

Lahir pada hari Senin Pahing dipercaya membawa aura keberuntungan yang besar.

Editor: Hanny Suwindari
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